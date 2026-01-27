Αναστολή εκδηλώσεων του Δήμου Λαρισαίων

Σε αναστολή όλων των εκδηλώσεών του για σήμερα, αύριο και μεθαύριο, προχωρά ο Δήμος Λαρισαίων, μετά την απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας για κήρυξη τριήμερου πένθους, από τις 27 ως και τις 29 Ιανουαρίου 2026, εξαιτίας του τραγικού δυστυχήματος στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στην ΠΕ Τρικάλων, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενοι.

Η Δημοτική Αρχή Λάρισας προχωρά σε αυτή την ενέργεια, σε ένδειξη συμπαράστασης στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων της τραγωδίας, που έχει βυθίσει στο πένθος την τοπική κοινωνία.