Ανατροπή αυτοκινήτου με δυο επιβαίνοντες κοντά στη Βαμβακού Φαρσάλων

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 7 το απόγευμα του Σαββάτου (09/05) στον δρόμο έξω από τη Βαμβακού Φαρσάλων.

Ειδικότερα, ένα επιβατικό όχημα ΙΧ στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα και το οποίο κινούνταν με κατεύθυνση προς τον οικισμό της Βαμβακούς Φαρσάλων – όταν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία που ερευνά το ανακριτικό της τροχαίας – εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα την ανατροπή του οχήματος.

Οι δύο επιβαίνοντες ο οδηγός και η συνοδηγός, κατάφεραν να εξέλθουν από το όχημα έχοντας τις αισθήσεις τους. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ παρέλαβε τη συνοδηγό του οχήματος και τη μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Φαρσάλων για την παροχή ιατρικής φροντίδας

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας του Α.Τ. Φαρσάλων.

