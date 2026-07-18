Ανατροπή Ι.Χ. στην παλιά εθνική Λάρισας – Βόλου – Στο νοσοκομείο ο οδηγός

Τροχαίο ατύχημα με ανατροπή Ι.Χ. αυτοκινήτου σημειώθηκε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου στην παλιά εθνική οδό Λάρισας – Βόλου, λίγο πριν από τη διασταύρωση του Μελισσοχωρίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ατύχημα συνέβη, υπό συνθήκες που παραμένουν άγνωστες, στο ύψος των φωτεινών σηματοδοτών. Το όχημα εξετράπη της πορείας του και, αφού συγκρούστηκε με προπορευόμενο Ι.Χ., ανετράπη στο οδόστρωμα.

Ο οδηγός, ένας άνδρας μέσης ηλικίας, τραυματίστηκε και δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες από πλήρωμα του ΕΚΑΒ που έφτασε άμεσα στο σημείο. Στη συνέχεια διακομίστηκε στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας για περαιτέρω εξετάσεις και νοσηλεία.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου διενεργεί η Τροχαία Λάρισας.

kosmoslarissa.gr