Ανεβαίνει η θερμοκρασία – Πάνω από 30 βαθμούς το Σαββατοκύριακο στη Λάρισα

Μέρα με τη μέρα εδραιώνεται όλο και περισσότερο άνοιξη με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει και τους ανέμους να μην προβληματίζουν στα πελάγη σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού, εκτός από την άνοδο της θερμοκρασίας οι βροχές θα είναι λίγες και περιορισμένες. Επίσης προς το τέλος της εβδομάδας θερμό κύμα από την Αφρική θα εκτοξεύσει τον υδράργυρο σε θερμοκρασίες πάνω από τους 30 βαθμούς ενώ θα φέρει και σκόνη.

Πιο αναλυτικά:

Για σήμερα Τρίτη 5/5/2026 περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό με εξαίρεση τις λίγες μεσημεριανές μπόρες που θα εκδηλωθούν στα ορεινά της ανατολική Μακεδόνιας, της Θράκης, της Στερεάς και την Πελοποννήσου.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίζει τους 24 με 25 βαθμούς στα κεντρικά ηπειρωτικά ,τους 27 στα βόρεια και τους 21 βαθμούς στις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Ιονίου. Το βράδυ τα θερμόμετρα δεν θα ξεπεράσουν τους 10 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 17 βαθμούς στα νησιά.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν δυτικοί μέχρι 4 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα πνέουν δυτικοί και βορειοδυτικοί με ένταση έως 6 μποφόρ στα νοτιοανατολικά. Σταδιακά θα εξασθενήσουν.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 23 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε αραιή συννεφιά. Ασθενείς οι άνεμοι στο Θερμαϊκό ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη οι άνεμοι θα στραφούν σε νοτιάδες μέτριας έντασης και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Από την Παρασκευή ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης, ενώ από το τέλος της εβδομάδας και μετά η θερμοκρασία θα βρεθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Τα θερμόμετρα δεν αποκλείεται να ξεπεράσουν και τους 30 βαθμούς, το Σαββατοκύριακο, στην περιοχή της Λάρισας.

kosmoslarissa.gr (Mε πληροφορίες από protothema.gr)