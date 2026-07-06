Ανεξαρτητοποιήθηκε ο Βασίλης Σίμος από την παράταξη “Πρωτοβουλία” – Τι αναφέρει στην επιστολή του

Την αποχώρησή του από την περιφερειακή παράταξη “Πρωτοβουλία” ανακοίνωσε μέσω επιστολής του ο Βασίλης Σίμος, ο οποίος πλέον γίνεται ανεξάρτητος περιφερειακός σύμβουλος.

Η επιστολή:

Η απόφαση μου να αποχωρήσω από την Περιφερειακή Παράταξη «Πρωτοβουλία» και να συνεχίσω τη θητεία μου ως ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος δεν αποτελεί μια στιγμιαία αντίδραση ούτε προϊόν μιας μεμονωμένης διαφωνίας.

Είναι το αποτέλεσμα μιας μακράς περιόδου προβληματισμού, κατά την οποία διαπίστωσα ότι ο τρόπος λειτουργίας της παράταξης απομακρύνθηκε από τις αρχές που με οδήγησαν να συμμετάσχω σε αυτήν και από τις αξίες που υπηρετώ σε όλη τη δημόσια διαδρομή μου.

Απευθύνομαι πρώτα απ’ όλα στους πολίτες της Π.Ε Λάρισας – Θεσσαλίας που με τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους. Σε αυτούς αισθάνομαι ότι λογοδοτώ και απέναντί τους έχω την υποχρέωση να είμαι ειλικρινής.

Η δημοκρατία στην αυτοδιοίκηση δεν εξαντλείται στις εκλογές. Δοκιμάζεται καθημερινά μέσα από τον τρόπο λήψης των αποφάσεων, τον ουσιαστικό διάλογο, την ελεύθερη διατύπωση απόψεων, την ισότιμη συμμετοχή των αιρετών και τον αμοιβαίο σεβασμό. Οι αιρετοί δεν είναι διορισμένοι συνεργάτες. Εκλέγονται από τους πολίτες για να καταθέτουν τη γνώμη τους, να συνδιαμορφώνουν πολιτικές και να υπηρετούν τον τόπο τους με ευθύνη και ανεξαρτησία.

Οι συνθήκες επικοινωνίας που διαμορφώθηκαν το τελευταίο διάστημα με οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι είχε διαρραγεί ο αναγκαίος αμοιβαίος σεβασμός που πρέπει να χαρακτηρίζει κάθε θεσμική συνεργασία. Ως άνθρωπος αλλά και ως αιρετός αισθάνθηκα ότι δεν υπήρχε πλέον ο χώρος που απαιτείται για την ελεύθερη έκφραση, την ισότιμη συμμετοχή και την πολιτική αξιοπρέπεια που οφείλει να συνοδεύει κάθε εκλεγμένο εκπρόσωπο των πολιτών.

Σταδιακά διαμορφώθηκε ένα περιβάλλον όπου ο ουσιαστικός διάλογος περιορίστηκε, η συλλογική λειτουργία υποχώρησε, η ενημέρωση ερχόταν εκ των υστέρων για σημαντικές επιλογές και η διαφορετική άποψη δεν αντιμετωπιζόταν πάντοτε ως δημιουργική συμβολή. Όταν η σύνθεση αντικαθίσταται από τη μονομέρεια, η συλλογικότητα χάνει το πραγματικό της περιεχόμενο.

Η αναφορά μου στα παραπάνω προκύπτει γιατί πιστεύω ότι οι θεσμοί είναι ισχυρότεροι από τα πρόσωπα. Όταν όμως ο τρόπος λειτουργίας ενός θεσμού απομακρύνεται από τις αρχές της συλλογικότητας, του διαλόγου και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, κάθε αιρετός οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες του απέναντι στη συνείδησή του και στους πολίτες που τον εξέλεξαν.

Ξεπερνώντας πλέον τα τριάντα χρόνια προσφοράς στην εκπαίδευση, ως εκπαιδευτικός, διευθυντής σχολικών μονάδων, αιρετός εκπρόσωπος στα υπηρεσιακά συμβούλια και ενεργός συνδικαλιστής, υπηρέτησα πάντοτε μια βασική αρχή: ότι η πρόοδος γεννιέται μέσα από τον διάλογο, τον σεβασμό, τη συνεργασία και την εμπιστοσύνη. Αυτές οι αρχές δεν αποτελούν απλώς μέρος της επαγγελματικής μου πορείας, αποτελούν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνομαι τη δημόσια ζωή.

Η πολιτική για μένα δεν είναι σχέση εξάρτησης. Είναι σχέση ευθύνης απέναντι στην κοινωνία. Δεν επιθυμώ να συμμετέχω σε μια διοίκηση μόνο και μόνο για να κατέχω μια θέση. Με ενδιαφέρει να μπορώ να υπηρετώ τον πολίτη με αξιοπρέπεια, να εκφράζω ελεύθερα τις απόψεις μου και να συμμετέχω ουσιαστικά στη λήψη αποφάσεων.

Για όλους αυτούς τους λόγους αποχωρώ από την Περιφερειακή Παράταξη «Πρωτοβουλία».

Αποχωρώ από όλους τους θεσμικούς ρόλους που κατέχω.

Δεν αποχωρώ από την ευθύνη. Δεν αποχωρώ από την προσφορά.

Παραμένω Περιφερειακός Σύμβουλος, ανεξάρτητος πλέον, με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον της Θεσσαλίας και των ανθρώπων της. Θα στηρίζω κάθε πρωτοβουλία που υπηρετεί πραγματικά τον τόπο μας και θα ασκώ τεκμηριωμένη κριτική όπου θεωρώ ότι αυτό επιβάλλεται από τον θεσμικό μου ρόλο.

Η εμπιστοσύνη των πολιτών είναι η μόνη πολιτική εντολή που δεσμεύει τη συνείδησή μου. Σε αυτήν παραμένω σταθερά προσηλωμένος».