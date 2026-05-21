Ανοίγει η πλατφόρμα αιτήσεων για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Λαρισαίων

Από αύριο, Παρασκευή 22 Μαΐου θα είναι διαθέσιμη η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Λαρισαίων, για τη νέα σχολική περίοδο, 2026–2027. Η διαδικασία για την εγγραφή νηπίων και βρεφών ολοκληρώνεται τη Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2026.

Παράλληλα, θα κατατίθενται αιτήσεις για τα παιδιά που θα φιλοξενηθούν στην απογευματινή ζώνη (5ος Παιδικός Σταθμός).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται κατ’ επιλογή του γονέα με έναν από τους εξής τρόπους:

ηλεκτρονικά στην Ψηφιακή πλατφόρμα Αιτημάτων του Δήμου Λαρισαίων eservices.larissa.gov.gr επιλέγοντας διαδοχικά Αιτήσεις > Διεύθυνση Παιδείας > Εγγραφή τέκνου σε Παιδικό Σταθμό.

Για τους χρήστες κινητών συσκευών διατίθεται mobile εφαρμογή στην οποία συνδέονται επιλέγοντας διαδοχικά Σύνδεση ως Επισκέπτης > Αιτήσεις > Σύνδεση > Σύνδεση με TaxisNet. Για την λήψη της εφαρμογής επιλέξτε τον κατάλληλο σύνδεσμο (Android / Apple iOS)

ΠΡΟΣΟΧΗ! στην ψηφιακή πλατφόρμα επισυνάπτονται όλα τα δικαιολογητικά. Χωρίς επισύναψη των δικαιολογητικών η αίτηση δε λαμβάνεται υπόψη!

Με φυσική παρουσία προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:30πμ έως 13:30μμ στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς. ΠΡΟΣΟΧΗ! Η παραλαβή της αίτησης γίνεται μόνο με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Ελλιπής αίτηση δεν γίνεται δεκτή!

Στους Παιδικούς Σταθμούς γίνονται δεκτές αιτήσεις παιδιών γεννηθέντα από 1/1/2023 έως 28/2/2026. Δίνεται η δυνατότητα επιλογής πέντε (5) Παιδικών Σταθμών και η φιλοξενία των παιδιών σύμφωνα με την ηλικία τους γίνεται ως εξής:

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ –ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Ένταξης) από 2,5 ετών έως 6,5 ετών

⟶ 27 Βρεφονηπιακός Σταθμός Ανθούπολης (παιδιά από 2,5 ετών έως 6,5 ετών γεννηθέντα από 28/2/2020 έως 1/1/2024) ΒΡΕΦΗ από 6 μηνών έως 2,5 ετών

⟶ 19ος & 21ος Βρεφικοί Σταθμοί (παιδιά γεννηθέντα από 1/1/2024 έως 28/2/2026) ΒΡΕΦΗ-ΝΗΠΙΑ από 6 μηνών έως την εγγραφή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση

⟶ 1ος, 3ος, 4ος, 5ος, 6ος, 7ος,10ος, 13ος, 14ος, 15ος, 17ος, 18ος, 20ος, 25ος, 27ος Βρεφονηπιακοί Σταθμοί (παιδιά γεννηθέντα από 1/1/2023 έως 28/2/2026) ΒΡΕΦΗ-ΝΗΠΙΑ από 18 μηνών έως την εγγραφή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση

⟶ 2ος, 8ος, 12ος, 16ος, 22ος, 23ος, 24ος Βρεφονηπιακοί Σταθμοί (παιδιά γεννηθέντα από 1/1/2023 έως 28/2/2025) ΝΗΠΙΑ από 2,5 ετών έως την εγγραφή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση

⟶ 9ος, 11ος, 26ος Παιδικοί Σταθμοί (παιδιά γεννηθέντα από 1/1/2023 έως 28/2/2024) 20ος Παιδικός Σταθμός: Στον 20ο Παιδικό Σταθμό εγγράφονται μόνο τα παιδιά, οι γονείς των οπoίων είναι εργαζόμενοι στην Αεροπορία Λάρισας

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡ AΦΗΣ

1.Αίτηση Εγγραφής & Έντυπο Μοριοδότησης

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (Θα ζητείται αυτεπάγγελτα από το φορέα με τον ΑΔΤ του κηδεμόνα που θα κάνει την αίτηση)

3.Πιστοποιητικό υγείας παιδιού

4.Τελευταίο Εκκαθαριστικό σημείωμα του γονέα

Βεβαίωση εργασίας ή κάρτα ανεργίας μητέρας

Εάν εργάζονται και οι δύο γονείς προσκομίζονται οι βεβαιώσεις εργασίας και των δύο γονέων.

Για περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με κάθε επιμέρους δικαιολογητικό που θα χρειαστεί ο γονέας να καταθέσει, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τη Δικτυακή Πύλη του Δήμου Λαρισαίων:

https://www.larissa.gov.gr/dimotis/ekpaidefsi-dia-viou-mathisi/paidikoi-stathmoi/

και (απευθείας):

https://www.larissa.gov.gr/dimotis/ekpaidefsi-dia-viou-mathisi/paidikoi-stathmoi/aitiseis-engrafon-stous-paidikous-stathmous/

Τα αποτελέσματα επιλογής παιδιών θα αναρτηθούν στα γραφεία της Διεύθυνσης και στους κατά τόπους Παιδικούς Σταθμούς.

Αιτήσεις Β΄ περιόδου, για την εξυπηρέτηση γονέων από μεταθέσεις, αποσπάσεις κ.λ.π. καθώς και ενστάσεις θα γίνουν δεκτές από 1 έως 11 Σεπτεμβρίου 2026, στα γραφεία της Δ/νσης (Ρούσβελτ & Οικονόμου εξ Οικονόμων 8Α) κατόπιν επικοινωνίας.

Υπενθυμίζουμε ότι το ωράριο λειτουργίας των παιδικών σταθμών είναι: