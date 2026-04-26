Ανοίγει το ΚΑΠΗ Τυρνάβου – Επαναλειτουργεί από τη Δευτέρα 27 Απριλίου

Ο Δήμος Τυρνάβου ανακοινώνει την επαναλειτουργία του ΚΑΠΗ Τυρνάβου, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 27 Απριλίου και ώρα 19:00.

“Η επαναλειτουργία του ΚΑΠΗ σηματοδοτεί την επιστροφή ενός ζωντανού χώρου συνάντησης, δημιουργίας και κοινωνικής συμμετοχής για τα άτομα της τρίτης ηλικίας. Στόχος μας είναι η ενίσχυση και η ουσιαστική στήριξη των μελών μας μέσα από δράσεις πολιτισμού, ψυχαγωγίας και φροντίδας.

Στον ανανεωμένο χώρο του ΚΑΠΗ θα φιλοξενούνται προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης, εκδηλώσεις, ενημερωτικές δράσεις υγείας και πρωτοβουλίες που προάγουν την ποιότητα ζωής των μελών.

Καλούμε όλους τους δημότες να παρευρεθούν και να στηρίξουν με την παρουσία τους αυτή τη σημαντική επανεκκίνηση”, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.