Ανοιξιάτικες στιγμές γεμάτες δώρα, φαντασία και εμπειρίες στο Fashion City Outlet!

Οι ανοιξιάτικες δράσεις συνεχίζονται, ενώ το “Smash The Egg” ολοκληρώνεται με μεγάλη επιτυχία.

Με εντυπωσιακή ανταπόκριση από το κοινό και χιλιάδες συμμετοχές, το πασχαλινό παιχνίδι “Smash the Egg” στο Fashion City Outlet πλησιάζει στην ολοκλήρωσή του, έχοντας ήδη μετατρέψει τις αγορές σε μια διαδραστική εμπειρία γεμάτη δώρα, εκπλήξεις και ενθουσιασμό.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ενέργειας, μικροί και μεγάλοι επισκέπτες έσπασαν ψηφιακά αυγά, κέρδισαν άμεσα δώρα από τα καταστήματα και τους συνεργάτες του εμπορικού κέντρου, και περιμένουν τη μεγάλη κλήρωση για τα εντυπωσιακά δώρα. Οι τελευταίες ημέρες της ενέργειας δίνουν την ευκαιρία σε ακόμη περισσότερους επισκέπτες να συμμετέχουν και να διεκδικήσουν μοναδικά δώρα, πριν την ολοκλήρωση του παιχνιδιού.

Οι ανοιξιάτικες εκδηλώσεις συνεχίζονται με φαντασία και δημιουργικότητα

Οι ανοιξιάτικες εκδηλώσεις συνεχίζονται, γεμίζοντας καθημερινά το Fashion City Outlet με παιδικά χαμόγελα, δημιουργία και φαντασία.

Οι αφηγήσεις παραμυθιών, που πραγματοποιούνται καθημερινά στις 17:00-19:00 στον κεντρικό διάδρομο, ολοκληρώνονται στις 18 Απριλίου. Μέσα από τις ανοιξιάτικες ιστορίες, τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά στην εξέλιξη της αφήγησης, λύνουν γρίφους, ανακαλύπτουν μυστικά και γίνονται οι ίδιοι πρωταγωνιστές μιας διαδραστικής εμπειρίας γεμάτης φαντασία, παιχνίδι και ανατροπές.

Παράλληλα, τα δημιουργικά εργαστήρια συνεχίζονται έως τις 19 Απριλίου, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Food Court, καθημερινά στις 12:00–14:00 & 18:00–20:00. Στο επόμενο διάστημα, τα παιδιά θα δημιουργήσουν πολύχρωμα ανοιξιάτικα μαγνητάκια με pom-pom και διακοσμητικά στοιχεία, ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με το εργαστήρι ξύλινων λουλουδιών, όπου η φαντασία ανθίζει μέσα από χρώματα και δημιουργικά υλικά, δίνοντας μορφή σε χαρούμενες, ανοιξιάτικες κατασκευές.

Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο και μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες και πρόγραμμα στο επίσημο site του Fashion City Outlet.

Η εμπειρία συνεχίζεται… στην άνοιξη

Μετά την ολοκλήρωση των πασχαλινών δράσεων, το Fashion City Outlet συνεχίζει δυναμικά την ανοιξιάτικη περίοδο με νέες δράσεις, αποτελώντας σημείο συνάντησης για όλη την οικογένεια. Με επιλογές για αγορές, χαλαρή βόλτα και στιγμές ψυχαγωγίας, κάθε επίσκεψη μετατρέπεται σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία μέσα σε ένα περιβάλλον που συνδυάζει άνεση και ποικιλία.

Με δωρεάν, άνετο parking 1.500 θέσεων, συνεχές ωράριο λειτουργίας και έναν χώρο που ενώνει αγορές και εμπειρίες, το Fashion City Outlet συνεχίζει να δίνει ρυθμό στην άνοιξη.

Η άνοιξη συνεχίζεται με εμπειρίες, χαμόγελα και στιγμές για όλη την οικογένεια — στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet.

Fashion City Outlet

4ο χλμ. Λεωφόρου Κ. Καραμανλή, 41335 – Λάρισα

Τηλ. 2410 671717

www.fashioncity-outlet.gr