Ανοιχτό μάθημα χειροποίητου κοσμήματος στον Μύλο του Παππά

Ανοιχτό μάθημα χειροποίητου κοσμήματος διοργανώνουν η Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων και οι Λέσχες Πολιτισμού, την Τρίτη 26 Μαΐου από τις 18:00 έως τις 21.00, στον 1ο όροφο του Μύλου του Παππά.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 4 χρόνων δημιουργικής πορείας στον ιστορικό χώρο του Μύλου, η ομάδα χειροποίητου κοσμήματος ανοίγει τις πόρτες της στο κοινό.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη διαδικασία κατασκευής, παρακολουθώντας τους μαθητές της ομάδας να δημιουργούν ζωντανά, ενώ παράλληλα θα εκτίθενται κοσμήματα που έχουν φιλοτεχνηθεί κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ετών.

Το μάθημα είναι σχεδιασμένο για αρχάριους, χωρίς να απαιτούνται προηγούμενες τεχνικές γνώσεις. Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε άμεση επαφή με την τέχνη του κοσμήματος, δημιουργώντας το δικό τους προσωπικό αντικείμενο –καρφίτσα, βραχιόλι ή μενταγιόν– με όλα τα απαραίτητα υλικά να παρέχονται δωρεάν από τη διοργάνωση.

Στόχος είναι να έρθει ο κόσμος σε επαφή με τη δημιουργική διαδικασία, να νιώσει τη χαρά της δημιουργίας και να βρει έναν διέξοδο από το άγχος της καθημερινότητας μέσα από την τέχνη του χειροποίητου κοσμήματος.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων, είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής.

Πληροφορίες & Δηλώσεις Συμμετοχής:

Τηλέφωνο: 6936653052 Βίλμα Βαλάση