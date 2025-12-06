Αντίθετη η Μητρόπολη Λάρισας στη μεταφορά της Παιδιατρικής Κλινικής από το ΓΝΛ

Σε ανακοίνωση της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου σχετικά με την Παιδιατρική Κλινική του ΓΝΛ αναφέρονται τα εξής:

Μετά την σημερινή ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας, με την οποία διαμαρτύρεται για την ουσιαστική διάλυση της παιδιατρικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Λαρίσης, και τη μεταφορά της στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, καθώς και την πρόσκληση στους φορείς της πόλης για δημόσια σχετική τοποθέτηση, η Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου δηλώνει απερίφραστα την αντίθεσή της στο σκοπούμενο εγχείρημα.

Η παιδιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λαρίσης έχει κερδίσει, στη μακρόχρονη λειτουργία της, τον σεβασμό και την εκτίμηση των πολιτών της Λάρισας, αλλά και του Νομού. Η προσφορά υπηρεσιών υγείας σε υψηλό επίπεδο είναι χαρακτηριστικό της, γι’ αυτό και η εμπιστοσύνη των πολιτών προς αυτήν δεδομένη. Δεν είναι ξεκάθαροι οι λόγοι που επιβάλλουν την κατάργηση και τη μεταφορά της στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, όμως δεν είναι δυνατόν να επιχειρείται χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με τους αρμόδιους, αλλά και τους φορείς της πόλης, με τρόπο αιφνίδιο, κατάργηση δομής υγείας που βρίσκεται μέσα στο κέντρο της πέμπτης μεγαλύτερης πόλης της Ελλάδας, η οποία διευκολύνεται, με πλήρη πρόσβαση, απ’ όλα τα μέσα μεταφοράς, και να μεταφέρετε σ’ ένα, από τα καλύτερα μεν νοσοκομεία της χώρας, το οποίο όμως βρίσκεται στην περιοχή Μεζούρλο, έξω από τη Λάρισα, χωρίς την ίδια άνεση μεταφοράς και μετάβασης με όλα τα μέσα, με επιπλέον κόστη μεταφοράς, τα οποία όσο μικρά και αν είναι, στις σύγχρονες συνθήκες οικονομικής δυσπραγίας είναι υπολογίσιμα από τις οικογένειες των μικρών ασθενών. Επιπλέον το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο χαρακτηρίζεται ήδη από ελλείψεις χωρών προκειμένου να στεγάσει τις υφιστάμενες και λειτουργούσες δικές του κλινικές. Είναι έντονη και πιεστική η ανάγκη κατασκευής νέας πτέρυγας προκειμένου να στεγαστούν αξιοπρεπώς οι νοσηλευόμενοι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, αλλά και ιατροί και νοσηλευτές, καθώς και το διοικητικό προσωπικό, προκειμένου να επιτελούν με κάθε άνεση το ευθυνοφόρο έργο τους.

Η μεταφορά μιας τόσο ευαίσθητης κλινικής θα επιτελέσει επιπλέον επιβάρυνση, η οποία θα έχει δυσχερή αποτελέσματα στις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας και μάλιστα σε ένα ευαίσθητο κομμάτι του πληθυσμού μας, τα παιδιά μας. Αντιγράφοντας την ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας με την οποία συμφωνούμε απόλυτα, δηλώνουμε κι εμείς ότι «κανένας κυβερνητικός αρμόδιος δεν έχει το δικαίωμα απέναντι στα παιδιά και το λαό της Λάρισας να πειραματίζεται και να επινοεί δικό του υγειονομικού χάρτη κατανομής των δημοσίων δομών υγείας της περιοχής μας».

Παρακαλούμε για αναθεώρηση του σκοπούμενου εγχειρήματος, ιδίως ενόψει της κατασκευής νέας πτέρυγας στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης μας, η οποία θα μπορέσει να δώσει επαρκείς λύσεις στα όποια προβλήματα σε εύθετο χρόνο. Σε κάθε περίπτωση η Ιερά Μητρόπολη παρακαλεί για σύνεση και εξαντλητική μελέτη τέτοιων ζητημάτων πριν την όποια απόφαση, καθώς είναι προφανής ο αντίκτυπος τους στην κοινωνία της πόλης μας.