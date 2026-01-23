Αντίθετο το δημοτικό συμβούλιο Λάρισας σε μετατροπή υπάρχοντος σχολείου σε Καλλιτεχνικό

Την αντίθεσή του στη μετατροπή του 12ου Γυμνασίου Λάρισας αλλά και οποιουδήποτε υπάρχοντος σχολείου του Δήμου σε Καλλιτεχνικό Σχολείο, εκφράζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων, με ομόφωνο ψήφισμα της Διαπαραταξιακής Επιτροπής.

Yποστηρίζει ότι η η ίδρυση καλλιτεχνικών σχολείων, εφόσον κριθεί αναγκαία, πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με δημιουργία νέων σχολικών μονάδων και με πλήρη κρατική χρηματοδότηση.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την αριθμ. 421/18-12-2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων είχε αποφασιστεί ομόφωνα η παραπομπή της έκδοσης ψηφίσματος που αφορούσε στη φημολογούμενη μετατροπή του 12ου Γυμνασίου Λάρισας σε Καλλιτεχνικό Σχολείο στη Διαπαραταξιακή Επιτροπή.

Ως εκ τούτου, στη Διαπαραταξιακή Επιτροπή με τη θετική ψήφο των παρατάξεων «Η Λάρισα που μας Αξίζει», «Συμπαράταξη Λαρισαίων» και «Λαϊκή Συσπείρωση», αποφασίστηκε ομόφωνα η έκδοση του κάτωθι ψηφίσματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Λαρισαίων αποφάσισε:

l Να εκφράσει την κατηγορηματική του αντίθεση στη μετατροπή του 12ου Γυμνασίου Λάρισας αλλά και οποιουδήποτε υπάρχοντος σχολείου του Δήμου σε καλλιτεχνικό σχολείο.

l Να υποστηρίξει ότι η ίδρυση καλλιτεχνικών σχολείων, εφόσον κριθεί αναγκαία, πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με δημιουργία νέων σχολικών μονάδων και με πλήρη κρατική χρηματοδότηση.

l Να ζητήσει από το Υπουργείο Παιδείας και τη Δευτεροβάθμια Διεύθυνση Λάρισας την απόσυρση κάθε σχετικού σχεδιασμού.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων δεσμεύεται:

l Για την εξασφάλιση και παραχώρηση κατάλληλου οικοπέδου για την ανέγερση του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και Λυκείου στο εύλογο χρονικό διάστημα του ενός έτους.

l Να ζητήσει από την Κεντρική Κυβέρνηση και κάθε αρμόδιο Υπουργείο, την επίσπευση των διαδικασιών ίδρυσης και χρηματοδότησης της ανέγερσης του Καλλιτεχνικού Σχολείου.

l Να στηρίξει το αίτημα της συνοικίας προκειμένου να μην προχωρήσει ένα σχέδιο που υποβαθμίζει την ευρύτερη περιοχή, αποδιοργανώνει οικογενειακούς προγραμματισμούς, θέτει ένα επιπλέον πρόβλημα στην μετακίνηση των παιδιών, καταργεί ένα σχολείο υποδοχέα παιδιών από πολλές συνοικίες.