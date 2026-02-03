Αντικατάσταση αγωγών της ΔΕΥΑΛ στη Δήμητρας – ρυθμίσεις κυκλοφορίας

Η ΔΕΥΑΛ στο πλαίσιο του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑΣ, ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ, ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ» πρόκειται να αντικαταστήσει το δίκτυο ύδρευσης της οδού Δήμητρας.

Αναλυτικά, επισημαίνονται τα εξής:

«Για τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εργοταξιακού χαρακτήρα (ΦΕΚ B’ 4876/12.09.2025), από την Τρίτη 3/2/2026 και για είκοσι (20) περίπου ημέρες, για τις ώρες από 6:00 έως 17:00 καθημερινά θα πραγματοποιείται τμηματικά ολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας της οδού Δήμητρας. Κατά τις απογευματινές ώρες η οδός θα παραδίδεται σε κυκλοφορία.

Παρακαλούμε για τη χρήση εναλλακτικών διαδρομών από τους οδηγούς, όπου αυτό είναι εφικτό, σύμφωνα με τα παρακάτω σχέδια.

Η επιχείρηση ζητά την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και τους ευχαριστεί εκ των προτέρων για την υπομονή τους».