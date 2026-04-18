Αντιπροσωπεία του ΚΚΕ στον 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Λάρισας

Αντιπροσωπεία του ΚΚΕ, με επικεφαλής τον Γιώργο Λαμπρούλη, βουλευτή Λάρισας του ΚΚΕ, επισκέφθηκε τον 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Λάρισας και το πυροσβεστικό Κλιμάκιο του Πυργετού. Συναντήθηκε με τον διοικητή και τους πυροσβέστες, άκουσε τους προβληματισμούς και συζήτησε μαζί τους.

Στη συζήτηση αναδείχθηκαν για μια ακόμη φορά τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές υπηρεσίες διαχρονικά άλλα και μπροστά στη νέα αντιπυρική περίοδο.

Το πρώτο ζήτημα που τέθηκε στη συζήτηση ήταν η αναβάθμιση του Πυροσβεστικού Σταθμού και του κλιμακίου του Πυργετού με την αναμόρφωση των οργανογραμμάτων και την αύξηση των οργανικών θέσεων για να ανταποκριθούν στις ανάγκες μιας μεγαλούπολης όπως η Λάρισα και μια περιοχή με πολλά μέτωπα.

Αναδείχτηκαν ιδιαίτερα οι τεράστιες ελλείψεις που υπάρχουν σε προσωπικό, αφού οι εποχικές προσλήψεις που έρχονται δεν φτάνουν καν να καλύψουν τα κενά που δημιουργούνται από τις μεταθέσεις στα νησιά και λόγω συνταξιοδοτήσεων, (πχ όπως ανέφεραν στον 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Λάρισας φέτος ενώ φεύγουν με μετάθεση για τα νησιά 12 πυροσβέστες και έρχονται 10 και αυτοί εποχικοί).

Η υποχρηματοδότηση που υπάρχει χρόνια τώρα με όλες τις κυβερνήσεις τόσο στην πυροσβεστική όσο και στις αντίστοιχες δημοτικές υπηρεσίες, έχει ως αποτέλεσμα να μπαίνει εμπόδιο σε βασικές υπηρεσίες πρόληψης, όπως τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, το άνοιγμα δικτύων και δρόμων πρόσβασης σε δυσπρόσιτες δασικές εκτάσεις. Οι δε ελλείψεις της δασικής υπηρεσίας που έχει την ευθύνη της πρόληψης που αποτελεί κύριο παράγοντα αποφυγής των πυρκαγιών είναι σε τραγική κατάσταση .

Αναδείχθηκε το σοβαρό θέμα που οξύνεται κάθε χρόνο, όπου ένα μεγάλο ποσοστό του προσωπικού μεγαλώνει και εκ των πραγμάτων βγαίνει εκτός μάχης, καθιστώντας επείγον ζήτημα άμεσης πρόσληψης μονίμου προσωπικού.

Συζητήθηκε ο εκσυγχρονισμός του μηχανολογικού εξοπλισμού που πρέπει να υπάρξει με αυτοκίνητα νέα υψηλής τεχνολογίας, δεν μπορεί η πυρόσβεση να συνεχίζει να γίνεται ακόμα με οχήματα απαρχαιωμένα των δεκαετιών του 70 και 80, όπως τόνισαν κάθε χρόνο ακούμε ότι έρχονται καινούργια οχήματα και κάθε χρόνο συνεχίζουμε την πυρόσβεση με τον απαρχαιωμένο εξοπλισμό.

Ο βουλευτής και η αντιπροσωπεία αναφέρθηκαν στις σοβαρές ευθύνες που έχουν διαχρονικά οι κυβερνήσεις της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, των οποίων οι πολιτικές έχουν φέρει στη σημερινή τραγική κατάσταση το Πυροσβεστικό Σώμα.

Το κλιμάκιο διαβεβαίωσε τους πυροσβέστες ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι δίπλα τους και στηρίζει τα αιτήματά τους έχει καταθέσει σχετικές Ερώτησης στη Βουλή. Με αφορμή με τη νέα αντιπυρική περίοδο θα επανέλθει ασκώντας πίεση για να λυθούν τα οξυμένα προβλήματα.

Τέλος η αντιπροσωπεία του ΚΚΕ προσέφερε στα μέλη του ΔΣ την έκδοση τη Κ.Ε. με τα υλικά από την φετινή εκδήλωση για κόμματος για τους στρατιωτικούς τους πυροσβέστες και τα σώματα ασφαλείας και μοίρασε στους πυροσβέστες την ανακοίνωση του Π.Γ. του ΚΚΕ για τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο.