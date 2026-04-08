Απάντηση της Καρυστιανού σε Δεληγιάννη για την Οικία Αλεξάνδρου και το ψήφισμα της Νεολαίας

Σε δήλωση – απάντηση της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαρισαίων, κυρίας Γαρυφαλλιάς Καρυστιανού προς τον επικεφαλής της “Συμπαράταξης Λαρισαίων” Δημήτρη Δεληγιάννη, επισημαίνονται τα εξής:

«Η ανακοίνωση του κ. Δεληγιάννη που για μια ακόμα φορά εμπεριείχε προσωπική μομφή εναντίον μου δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα της συνεδρίασης και επιχειρεί, για ακόμη μία φορά, να διαστρεβλώσει μια σαφή θεσμική διαδικασία.

Στον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας δεν υπάρχει πρόβλεψη που να επιτρέπει την εισαγωγή ψηφίσματος μετά το πέρας της συζήτησης, όπως επιχείρησε να συμβεί στη συγκεκριμένη περίπτωση. Το σώμα αποφάσισε καθαρά ότι το συγκεκριμένο ψήφισμα δεν θα ενταχθεί προς ψηφοφορία και η απόφαση αυτή είναι απολύτως θεσμική και απολύτως σεβαστή.

Ελπίζω ο κ. Δεληγιάννης να συνειδητοποιεί πως οι αποφάσεις διέπονται από την αρχή της πλειοψηφίας και όχι από προσωπικούς βολονταρισμούς.

Η εκ των υστέρων προσπάθεια να παρουσιαστεί αυτή η εξέλιξη ως δήθεν κατάργηση διαδικασιών ή ως θεσμική εκτροπή δεν υπηρετεί ούτε την αλήθεια ούτε τον δημόσιο διάλογο. Αντιθέτως, συνιστά μια συνειδητή προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων, επειδή το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που επιθυμούσε ο ίδιος.

Δυστυχώς, δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. Στις τελευταίες συνεδριάσεις ο κ.Δεληγιάννης επιλέγει έναν σταθερά επιθετικό, προσβλητικό και προσωπικά στοχευμένο τόνο απέναντί μου, για λόγους που μόνο ο ίδιος γνωρίζει. Η στάση αυτή, η οποία πλέον παραπέμπει σε αδικαιολόγητη εμμονή, δεν συνιστά ουσιαστική πολιτική αντιπαράθεση. Υποβαθμίζει τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου και εκθέτει πρωτίστως εκείνον που την υιοθετεί.

Η Προεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου δεν ασκείται ούτε υπό πίεση ούτε υπό το βάρος προσωπικών επιθέσεων. Ασκείται με βάση τον κανονισμό, τη νομιμότητα και τον σεβασμό στη δημοκρατική διαδικασία. Οι θεσμοί δεν υπάρχουν για να εξυπηρετούν προσωπικές επιδιώξεις, ούτε λειτουργούν επιλεκτικά ανάλογα με το ποιον εξυπηρετεί κάθε φορά το αποτέλεσμα.

Η δημοκρατία προϋποθέτει διάλογο, αλλά απαιτεί και σεβασμό στους κανόνες. Και οι κανόνες ισχύουν για όλους, ακόμη και όταν δεν τους βολεύουν. Οι θεσμοί δεν λειτουργούν με εμμονές, ούτε με κραυγές».