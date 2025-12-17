Απάτη με αγγελία πώλησης μικρού φορτωτή

Θύμα απάτης έπεσε ένας άνδρας στη Λάρισα, καθώς στην προσπάθειά του να αγοράσει έναν μικρό φορτωτή έχασε 1.600 ευρώ.

Αναλυτικά:

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος γυναίκας και άγνωστου, μέχρι στιγμής, ατόμου, για απάτη.

Ειδικότερα, όπως καταγγέλθηκε, ημεδαπός άνδρας εντόπισε, σε διαδικτυακή πλατφόρμα, αγγελία πώλησης μικρού φορτωτή αξίας 1.600 ευρώ και αφού επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον φερόμενο ως πωλητή, για την αγορά αυτού, πείσθηκε και την 23-09-2025 απέστειλε το προαναφερόμενο χρηματικό ποσό. Έκτοτε ο φερόμενος πωλητής διέκοψε κάθε επικοινωνία.

Από τη διενεργηθείσα έρευνα των αστυνομικών ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία της ημεδαπής δράστιδας, η οποία προέβη στην εκταμίευση του ποσού των 1.600 ευρώ.