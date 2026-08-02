Απάτη με πρόσχημα την εφορία στα Τέμπη – 20χρονος στη δικογραφία για την αρπαγή κοσμημάτων

Σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος ενός 20χρονου ημεδαπού και άγνωστων συνεργών του για το αδίκημα της απάτης προχώρησε το Αστυνομικό Τμήμα Τεμπών, έπειτα από έρευνα για υπόθεση εξαπάτησης ηλικιωμένης γυναίκας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε στις 16 Ιουνίου 2026 σε περιοχή του Δήμου Τεμπών, όταν άγνωστος τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη προσποιούμενος τον λογιστή της. Με το πρόσχημα ότι έπρεπε να αποφύγει την επιβολή προστίμου από την Εφορία, την έπεισε να συγκεντρώσει τις λίρες, τα κοσμήματα και τα υπόλοιπα τιμαλφή που είχε στην κατοχή της.

Λίγη ώρα αργότερα, ο 20χρονος φέρεται να μετέβη στην οικία της, παραλαμβάνοντας τα πολύτιμα αντικείμενα με τη δικαιολογία ότι θα τα φωτογράφιζε και θα τα κατέγραφε. Στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε αυτοκίνητο, όπου τον περίμενε άγνωστος συνεργός του, και διέφυγαν.

Η προανάκριση συνεχίζεται για την ταυτοποίηση και των υπόλοιπων εμπλεκομένων.