Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές του Δήμου Τεμπών

Ο Δήμος Τεμπών ενημερώνει τους πολίτες ότι, στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης για την αντιμετώπιση του κινδύνου εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών, απαγορεύεται η διέλευση, η παραμονή και η κυκλοφορία προσώπων, καθώς και κάθε είδους οχημάτων και μηχανημάτων, σε περιοχές NATURA, δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση.

Η απαγόρευση ισχύει από τις 00:00 έως τις 24:00 της Δευτέρας 29 Ιουνίου 2026, καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου.

Το μέτρο εφαρμόζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 998/1979 και των άρθρων 129-131 του Ν. 4962/2022, στις περιοχές που έχουν καθοριστεί από τις Διευθύνσεις Δασών Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων και Μαγνησίας.

Για τον Δήμο Τεμπών, η απαγόρευση αφορά τις εξής περιοχές:

Δάσος Καλλιπεύκης

Δάσος Ραψάνης

Δάσος Κρανέας

Δάσος Αιγάνης

Δασικό Σύμπλεγμα Όσσας

Ο Δήμος Τεμπών καλεί όλους τους πολίτες και τους επισκέπτες να επιδείξουν υπευθυνότητα και να συμμορφωθούν με την απαγόρευση, συμβάλλοντας στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και της δημόσιας περιουσίας.

Δείτε αναλυτικά την Απόφαση με τις οριοθετημένες περιοχές απαγόρευσης ΕΔΩ