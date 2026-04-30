Απατεώνες έπεισαν Λαρισαίο να τοποθετήσει τα οικογενειακά κοσμήματα στην …πυλωτή της πολυκατοικίας

Εξιχνιάστηκε, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, περίπτωση απάτης που διαπράχθηκε στη Λάρισα και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο ημεδαπών (33χρονου και 56χρονου) καθώς και σε βάρος άγνωστου –μέχρι στιγμής- ατόμου, για εγκληματική οργάνωση/ομάδα και απάτη.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες της 13-12-2025 στη Λάρισα, άγνωστος επικοινώνησε τηλεφωνικά με ημεδαπό και προσποιούμενος τον λογιστή συγγενικού του προσώπου, τον έπεισε να συγκεντρώσει τα κοσμήματα (δαχτυλίδια, χρυσοί σταυροί με τις αλυσίδες τους κ.λπ.) που υπήρχαν στην οικία τους, προκειμένου να γίνει καταγραφή αυτών και ακολούθως, να τα τοποθετήσει εντός εργαλειοθήκης και να τα αφήσει στην πυλωτή της οικίας.

Στη συνέχεια, οι ανωτέρω ημεδαποί δράστες μετέβησαν με Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο στο προαναφερόμενο σημείο και αφαίρεσαν την εργαλειοθήκη με τα κοσμήματα.

Από την διενεργηθείσα έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι οι δράστες οργανώθηκαν μεταξύ τους με σκοπό τη διάπραξη απατών, προς πορισμό παρανόμου περιουσιακού οφέλους.

Το προανακριτικό έργο διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, ενώ ερευνάται η τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.