Απλήρωτοι βαμβακοπαραγωγοί στον Πλατύκαμπο λόγω τεχνικού σφάλματος – Παρέμβαση αγροτικών συλλόγων

Την άμεση αποκατάσταση μιας σοβαρής αδικίας που άφησε εκτός πληρωμών δεκάδες βαμβακοπαραγωγούς διεκδικεί η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, επισημαίνοντας ότι το πρόβλημα προέκυψε από καθαρά τεχνικά αίτια και όχι από ευθύνη των παραγωγών.

Η Ομοσπονδία προχώρησε σε θεσμική παρέμβαση προς την ΑΑΔΕ, ζητώντας να διασφαλιστεί ότι κανένας δικαιούχος δεν θα στερηθεί τις ενισχύσεις του λόγω δυσλειτουργιών του συστήματος. Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται το τεχνικό πρόβλημα που καταγράφηκε τις τελευταίες ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων στις 9 Μαρτίου, όταν –σύμφωνα με καταγγελίες– σημειώθηκε «κρασάρισμα» των κεντρικών servers.

Η δυσλειτουργία αυτή είχε ως αποτέλεσμα ο Συνεταιρισμός Πλατυκάμπου, στην περιοχή του Πλατύκαμπου, να μην καταφέρει να αποστείλει εγκαίρως τα απαραίτητα στοιχεία για τους παραγωγούς του. Ως συνέπεια, οι συγκεκριμένοι βαμβακοπαραγωγοί αποκλείστηκαν από τη συνδεδεμένη ενίσχυση βάμβακος, παρά το γεγονός ότι πληρούσαν τις προϋποθέσεις.

Για την επίλυση του ζητήματος, πραγματοποιήθηκε απευθείας επικοινωνία των εκπροσώπων των αγροτών με τον διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής. Κατά τη διάρκεια της παρέμβασης τέθηκαν συγκεκριμένα αιτήματα, με βασικότερο το άνοιγμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ώστε να ολοκληρωθεί η υποβολή των στοιχείων και να προχωρήσει άμεσα η πληρωμή των δικαιούχων.

Παράλληλα, η Ομοσπονδία απέστειλε πλήρη φάκελο με αποδεικτικά στοιχεία και σχετική αλληλογραφία, που –όπως υποστηρίζει– τεκμηριώνουν ότι η αδυναμία υποβολής οφείλεται αποκλειστικά σε τεχνική αστοχία του συστήματος και όχι σε καθυστέρηση ή παράλειψη του Συνεταιρισμού. Επιπλέον, ζητήθηκε να εξεταστούν συνολικά όλες οι περιπτώσεις παραγωγών σε όλη τη χώρα που έμειναν εκτός πληρωμών για παρόμοιους λόγους, ώστε να δοθεί οριζόντια λύση.

Από την πλευρά της, η ΑΑΔΕ δεσμεύτηκε να εξετάσει προσεκτικά τα στοιχεία που κατατέθηκαν. Πλέον, οι παραγωγοί της περιοχής της Λάρισα αναμένουν τις επόμενες ημέρες την επίσημη απάντηση, ευελπιστώντας σε άμεση αποκατάσταση της αδικίας και καταβολή των ενισχύσεων που δικαιούνται.

