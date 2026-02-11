Αποκάλυψη Κόκκαλη: Έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ δείχνει επιδοτήσεις σε 29.000 “κτηνοτρόφους” χωρίς παραγωγή

Σοβαρά ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο αποδόθηκαν αγροτικές επιδοτήσεις φέρνει στο προσκήνιο ο Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης, μετά από δημόσια τοποθέτησή του σε τηλεοπτική συνέντευξη το πρωί της Τετάρτης στον ΑΝΤ1.

Oπως αναφέρεται σε σχετικό δελτίο Τύπου “ο κ. Κόκκαλης παρουσίασε επίσημο έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με το οποίο 29.000 άτομα έλαβαν δικαιώματα, βοσκότοπο και επιδοτήσεις χωρίς να έχουν παραδώσει γάλα ή κρέας.

Ο Λαρισαίος βουλευτής υποστήριξε ότι, παρά τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις στα τέλη Νοεμβρίου για εξυγίανση του συστήματος και κατάργηση της λεγόμενης «τεχνικής λύσης» με τις στρεβλώσεις, στην πράξη «νομιμοποιείται το ανύπαρκτο ζωικό κεφάλαιο». Όπως σημείωσε, το έγγραφο διαβιβάστηκε μετά από σχετικό αίτημά του μέσω της Εξεταστικής διαδικασίας.

Θέτοντας ζήτημα ουσιαστικής δραστηριότητας των δικαιούχων, ο κ. Κόκκαλης διερωτήθηκε ποια άλλη κτηνοτροφική παραγωγή μπορεί να τεκμηριωθεί πέραν του γάλακτος και του κρέατος, πέρα από την αναπαραγωγή — δραστηριότητα που, όπως είπε, ασκείται από περιορισμένο αριθμό μονάδων στη χώρα. «Αν ήταν 29.000 οι μονάδες αναπαραγωγής, θα ήμασταν Νέα Ζηλανδία», σχολίασε χαρακτηριστικά.”