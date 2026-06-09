Αποκαλυπτήρια μαρμάρινης αναμνηστικής πλάκας στη μνήμη του Σωτήρη Ντάσιου

Σε κλίμα συγκίνησης και σεβασμού πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια της μαρμάρινης αναμνηστικής πλάκας στην οδό Σωτήρη Ντάσιου στον Τύρναβο, τιμώντας τη μνήμη του Τυρναβίτη αγωνιστή και ενός εκ των διακοσίων εκτελεσμένων κομμουνιστών της Καισαριανής την Πρωτομαγιά του 1944.

Στην τελετή παρευρέθηκαν οι πρώην δήμαρχοι Τυρνάβου Σταύρος Δόβας και Χρήστος Κιτσίδης, αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων, συγγενείς του Σωτήρη Ντάσιου, και πολίτες του Τυρνάβου οι οποίοι απέτισαν φόρο τιμής σε έναν άνθρωπο που συνέδεσε το όνομά του με τους εργατικούς και κοινωνικούς αγώνες του τόπου.

Την εκδήλωση άνοιξε η αντιδήμαρχος Πολιτισμού Ευγενία Μαμανού, ενώ ιδιαίτερα συγκινητικός ήταν ο χαιρετισμός που απηύθυνε ο μαθητής του Κοινωνικού Φροντιστηρίου Παναγιώτης Αντωνόπουλος, ο οποίος είχε ασχοληθεί με τη ζωή και τη δράση του Σωτήρη Ντάσιου στο πλαίσιο σχολικής εργασίας.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Μέσα από τη σχολική μου εργασία γνώρισα καλύτερα τον άνθρωπο και την ιστορία του. Έμαθα για τη ζωή του, τη δράση του και την προσφορά του και κατάλαβα πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζουμε τους ανθρώπους που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στον τόπο μας. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό οι νέοι άνθρωποι να γνωρίζουμε την ιστορία του τόπου μας. Μέσα από αυτήν μαθαίνουμε καλύτερα ποιοι είμαστε, από πού ερχόμαστε και ποιες αξίες μάς συνδέουν με τις προηγούμενες γενιές».

Την κεντρική ομιλία έκανε ο Δήμαρχος Τυρνάβου Στέλιος Τσικριτσής, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία της ιστορικής μνήμης και στη σημασία της διατήρησής της, τονίζοντας μεταξύ άλλων:

«Οι δρόμοι μιας πόλης δεν είναι μόνο σημεία της καθημερινότητας. Είναι και φορείς μνήμης. Είναι οι τόποι όπου η ιστορία συναντά τη ζωή των ανθρώπων και οι προηγούμενες γενιές συναντούν τις επόμενες».

Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε εκτενώς στη ζωή και τη δράση του Σωτήρη Ντάσιου, στους κοινωνικούς και συνδικαλιστικούς αγώνες της εποχής, καθώς και στη συμβολή του στο εργατικό και αγροτικό κίνημα του Τυρνάβου.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην περίοδο του λεγόμενου «Κόκκινου Κοινοτικού Συμβουλίου» του Τυρνάβου και στο κοινωνικό έργο που υλοποιήθηκε προς όφελος των λαϊκών στρωμάτων της πόλης, καθώς και στις διώξεις που υπέστησαν οι πρωτοπόροι αγωνιστές της εποχής.

Ο Στέλιος Τσικριτσής υπογράμμισε επίσης ότι ο Σωτήρης Ντάσιος υπήρξε πολιτικός κρατούμενος της δικτατορίας της 4ης Αυγούστου, παραδόθηκε στους κατακτητές κατά την περίοδο της Κατοχής και κατέληξε στο στρατόπεδο Χαϊδαρίου, απ’ όπου οδηγήθηκε για εκτέλεση μαζί με άλλους 199 αγωνιστές στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής την Πρωτομαγιά του 1944.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε:

«Από τη σημερινή τελετή δεν κρατούμε μόνο τη θυσία του Σωτήρη Ντάσιου. Κρατούμε και τη ζωή του. Τη δράση του. Την πίστη του στις ιδέες του. Την αφοσίωσή του στους ανθρώπους του μόχθου. Κρατούμε την παρακαταθήκη μιας γενιάς που σημάδεψε την ιστορία του Τυρνάβου και της πατρίδας μας».

Ολοκληρώνοντας την εκδήλωση, ο Δήμαρχος τόνισε ότι η αποκάλυψη της αναμνηστικής πλάκας αποτελεί μια ελάχιστη πράξη τιμής και ιστορικής δικαίωσης, αλλά και μια παρακαταθήκη γνώσης και μνήμης για τις νεότερες γενιές.

Κάτω από το παρατεταμένο χειροκρότημα των παρισταμένων ακολούθησε η αποκάλυψη της μαρμάρινης επιγραφής από τον Δήμαρχο Τυρνάβου και τους συγγενείς του Σωτήρη Ντάσιου. Στη συνέχεια κατατέθηκαν κόκκινα γαρύφαλλα στη μνήμη του αγωνιστή, ενώ η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την τήρηση ενός λεπτού σιγής.