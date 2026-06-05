Αποκαλυπτήρια μαρμάρινης επιγραφής προς τιμήν του Τυρναβίτη αγωνιστή Σωτήρη Ντάσιου

Ο Δήμος Τυρνάβου διοργανώνει εκδήλωση για τα αποκαλυπτήρια της μαρμάρινης επιγραφής προς τιμήν του Τυρναβίτη αγωνιστή Σωτήρη Ντάσιου, ενός από τους 200 κομμουνιστές που εκτελέστηκαν από τους ναζί κατακτητές την 1η Μαΐου 1944 στο Σκοπευτήριο Καισαριανής.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 9 Ιουνίου 2026 και ώρα 11:00πμ στο χώρο δίπλα από το 2ο Νηπιαγωγείο Τυρνάβου.

Με την πρωτοβουλία αυτή αποδίδεται φόρος τιμής σε έναν άνθρωπο που συνδέθηκε με τους κοινωνικούς και εργατικούς αγώνες της εποχής και βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της ιστορικής αυτής διαδρομής.