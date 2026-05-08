Αποκαλυπτήρια του Μνημείου Ηρώων 5ης Μεραρχίας Κρητών στη Λάρισα

Τα αποκαλυπτήρια του μνημείου των Ηρώων της 5ης Μεραρχίας Κρητών, καθώς και τελετή μνήμης για την επέτειο της Μάχης της Κρήτης, θα πραγματοποιηθούν το Σαββατοκύριακο 23 και 24 Μαϊου, από το Σύλλογο Κρητικών Λάρισας “Ο Ψηλορείτης”, σε συνεργασία με το Δήμο Λαρισαίων, το Συλλόγου Φίλων Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Λάρισας και του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα.

Πιο αναλυτικά, το Σάββατο 23 Μαϊου, στις 19:00, στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο Λάρισας, διοργανώνεται η εκδήλωση μνήμης για την επέτειο της Μάχης της Κρήτης, με ομιλητές την κ. Αποστολία Καρρά, υποδιευθύντρια του 5ου Γυμνασίου Λάρισας και Γραμματέας του Συλλόγου Φίλων Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Λάρισας, τον κ. Δημήτρη Δραγανιδάκη, πρόεδρο του Συλλόγου Κρητικών Λάρισας “Ο Ψηλορείτης” και τον Δρ. Αριστομένη Ι. Συγγελάκη, συγγραμματέα του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα. Το συντονισμό θα έχει ο Αντιστράτηγος ε.α. κ. Δημόκριτος Ζερβάκης, πρώην Διοικητής της Εθνικής Φρουράς και επίτιμος Διοικητής 1ης Στρατιάς.

Θα ακολουθήσουν τραγούδια από την Κρήτη, από τον λυράρη Ιωάννη Λεκάκη, τον Γεώργιο Σταυρουλάκη και τη χορωδία των μαθητών του 5ου Γυμνασίου Λάρισας, με τη συνοδεία της μουσικού κ. Εύης Μωυσιάδου, αλλά και χοροί από το χορευτικό συγκρότημα του Συλλόγου Κρητικών Λάρισας.

Την Κυριακή 24 Μαϊου, στις 9:30π.μ., θα τελεστεί Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Αχιλλίου Λάρισας και στις 11:00π.μ., θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου Ηρώων 5ης Μεραρχίας Κρητών, στο λόφο του Φρουρίου. Θα ακολουθήσει εκδήλωση, στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Λάρισας, στην οποία θα γίνει απονομή τιμητικών διακρίσεων σε πρόσωπα που συνέβαλαν ουσιαστικά στο έργο του Συλλόγου.