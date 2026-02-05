Αποκατάσταση για το γήπεδο μπάσκετ στο Αμούρι

Στην αποκατάσταση και αναβάθμιση του αθλητικού χώρου – γηπέδου μπάσκετ στο Αμούρι προχωρά ο Δήμος Ελασσόνας, με έργο συνολικού προϋπολογισμού 50.415 ευρώ (με ΦΠΑ), το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από τον προϋπολογισμό του 2026 μετά από ένταξη στο πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου Εσωτερικών.

Το έργο αφορά την αποκατάσταση του γηπέδου μπάσκετ, το οποίο υπέστη σοβαρές ζημιές από τις πρωτοφανείς βροχοπτώσεις της θεομηνίας Daniel, που έπληξαν την περιοχή στις 6, 7 και 8 Σεπτεμβρίου 2023, προκαλώντας εκτεταμένη εισροή υδάτων.

Ο αθλητικός χώρος, έκτασης περίπου 600 τετραγωνικών μέτρων, παρουσιάζει σήμερα έντονες φθορές, όπως ρηγματώσεις, καθιζήσεις και πυκνή βλάστηση, με αποτέλεσμα η χρήση του να είναι δύσκολη και, σε αρκετές περιπτώσεις, επικίνδυνη για τους αθλούμενους.

Με στόχο την ασφάλεια των χρηστών και τη βελτίωση της λειτουργικότητας του χώρου, προβλέπονται εργασίες που περιλαμβάνουν:

Αποξήλωση – καθαίρεση του υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες

Αποξήλωση των υφιστάμενων μπασκετών

Κατασκευή συμπυκνωμένης βάσης έδρασης

Ασφαλτική προεπάλειψη και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m

Τοποθέτηση ακρυλικού τάπητα για την κατασκευή γηπέδου καλαθοσφαίρισης

Προμήθεια και τοποθέτηση νέων μπασκετών ολυμπιακών διαστάσεων

Καθαίρεση της υφιστάμενης περίφραξης και του συρματοπλέγματος και πλήρη αντικατάστασή τους

Με την ολοκλήρωση του έργου, το γήπεδο μπάσκετ Αμουρίου θα παραδοθεί πλήρως αναβαθμισμένο, προσφέροντας έναν σύγχρονο και ασφαλή χώρο άθλησης και ψυχαγωγίας για τη νεολαία και τους κατοίκους της περιοχής.