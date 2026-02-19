Αποκαταστάθηκε ο δρόμος Γόννων – Μακρυχωρίου -Ευχαριστίες της κοινότητας στην Περιφέρεια

Σε δημόσια ανάρτησή του, ο πρόεδρος συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας Γόννων Θωμάς Παπαδόντας εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ Δημήτριο Κουρέτα για την άμεση ανταπόκριση στο πρόβλημα που προέκυψε από την καθίζηση του οδοστρώματος στην επαρχιακή οδό Γόννων – Μακρυχωρίου.

Όπως επισημαίνει, καθοριστική ήταν η συμβολή της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λάρισας κ Μαρία Γαλλιού, η οποία συνέβαλε στην ταχεία κινητοποίηση για την οριστική αποκατάσταση του δρόμου.

Στην ανάρτησή του, ο κ. Παπαδόντας κάνει λόγο για σημαντική και ουσιαστική παρέμβαση που αποκατέστησε την ασφαλή πρόσβαση προς το χωριό, τονίζοντας πως τέτοιες ενέργειες αναδεικνύουν την αξία της συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας και των προέδρων των κοινοτήτων προς όφελος της τοπικής κοινωνίας