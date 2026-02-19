“Αποκριάς Δρώμενα 2026” με παράδοση, έθιμα, γλέντια και φωτιές σε όλη την πόλη

Με έντονο παραδοσιακό χρώμα συνεχίζονται οι εκδηλώσεις του Δήμου Λαρισαίων “Αποκριάς Δρώμενα 2026”. Γλέντι, μπουλούκια, τραγούδι, χοροί, άφθονο κρασί, καθώς και αναβίωση εθίμων δίνουν “παλμό”, το ερχόμενο Σάββατο, από το μεσημέρι ως το βράδυ, στο κέντρο και τις συνοικίες της Λάρισας, με τη συμμετοχή τοπικών πολιτιστικών συλλόγων και φορέων.

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά φέτος, ο Δήμος Λαρισαίων, σε συνεργασία με τις Κοινότητες, φορείς και συλλόγους αναβιώνει το έθιμο ανάμματος φωτιάς, σε συνολικά δεκατρία σημεία σε όλη την πόλη, το βράδυ του ερχόμενου Σαββάτου.

Την Καθαρά Δευτέρα, η εορταστική διάθεση και ατμόσφαιρα μεταφέρεται στο Πάρκο των Χρωμάτων, όπου θα προσφέρονται σαρακοστιανά εδέσματα, συνοδεία παραδοσιακής μουσικής. Ειδικά για την Καθαρά Δευτέρα, σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν, η γιορτή θα πραγματοποιηθεί στο Κλειστό Γυμναστήριο Νεάπολης, αντί για το Πάρκο.

“Μπουλούκια”, γλέντι και φωτιές

Το Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου, από τις 11.30 περίπου, “μπουλούκια” καρναβαλιστών, με σημείο συνάντησης το Α’ Αρχαίο Θέατρο, θα διασχίσουν το εμπορικό κέντρο, συνοδεία παραδοσιακών οργάνων, ξεσηκώνοντας την πόλη με τα τραγούδια τους, τους αστεϊσμούς και τα πειράγματά τους, σκορπώντας κέφι και χαρά, ενώ θα καταλήξουν στη 1 το μεσημέρι στην Κεντρική πλατεία, όπου θα στηθεί παραδοσιακό γλέντι με τον Γιάννη Λίταινα και αναβίωση εθίμων, όπως το γαϊτανάκι. Το γλέντι αναμένεται να κορυφωθεί το βράδυ, λίγο μετά τις 20:00, με αναβίωση του εθίμου ανάμμματος της φωτιάς, σε 13 σημεία, στο κέντρο της πόλης και τις συνοικίες-κοινότητες, με τη συμμετοχή χορευτικών συλλόγων.

Ραντεβού στην Πλατεία Λαμπρούλη (Φρούριο), στην Πλατεία Ταχυδρομείου, στο Κλίμαξ, στην Πλατεία Αβέρωφ, στο Πάρκο των Χρωμάτων-Χατζηχαλάρ, στην Πλατεία Αγίου Θωμά, στην Πλατεία Φιλιππούπολης, στην Πλατεία Αμπελοκήπων, στην Πλατεία Νέας Σμύρνης, στην Πλατεία Αγίου Γεωργίου, στην Πλατεία Προσκόπων, στην Πλατεία του μικρού Προφήτη Ηλία και στο Δημοτικό Σχολείο Μάνδρας με μουσική, άφθονο κρασί και τη συμμετοχή χορευτικών συλλόγων.

Όσοι σύλλογοι επιθυμούν να συμμετέχουν στα δρώμενα, μπορούν να δηλώσουν την πρόθεσή τους, στα γραφεία της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού στον Μύλο του Παππά (κεντρικό κτήριο – ισόγειο), στο τηλέφωνο 2410 614449 (καθημερινές από 10:00 – 14:00) και στο e-mail adhm6@larissa.gov.gr, μέχρι την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026.

Στις εκδηλώσεις συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι: Λέσχες Πολιτισμού Δήμου Λαρισαίων, Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Αβέρωφ “ο Θετταλός”, Δρώμενον – Εστία Λαογραφίας και Τέχνης, Μορφωτικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγίου Θωμά, Εξωραϊστική Μορφωτική Λέσχη Φιλιππούπολης, Σύλλογος Αργιθεατών ν. Λάρισας “Ο Άγιος Νικόλαος”, Σύλλογος Ποντίων Λάρισας, Πολιτιστικός Χορευτικός Σύλλογος Αγ. Αθανασίου “Χοραγωγία”, Χορόκυκλος “Φίλοι της Παράδοσης”, Εξωραϊστικός Σύλλογος Αμπελοκήπων Λάρισας, Πολιτιστικός Σύλλογος Κατοίκων & Φίλων Συνοικίας Νέας Σμύρνης, Πολιτιστικός Σύλλογος Λάρισας “O Άγιος Γεώργιος”, Τοπική Κοινότητα Μάνδρας, Παλινοστούντων Ποντίων Λάρισας “ο Πόντος”, Πανηπειρωτικός Σύνδεσμος ν. Λάρισας, Πανθεσσαλικός Σύλλογος Σπηλιωτών “Ο Κίσσαβος”, Πολιτιστικό Κέντρο Ομίλου ΔΕΗ, Σύλλογος Φίλων Βυζαντινής & Δημοτικής Μουσικής Λάρισας, Εργαστήρι Παραδοσιακής και Λαϊκής Μουσικής Μελωδία κ.ά.

Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου:

11.00 πμ: «Μνήμες Αποκριάς από στόμα σε στόμα» – Εργαστήρι εθιμικού κύκλου και προφορικής ιστορίας για ομάδα ηλικιωμένων από το Δημοτικό Γηροκομείο Λάρισας, στο Λαογραφικό Μουσείο

Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου (της Τρανής Αποκριάς):

11:30 πμ: “Μπουλούκια” καρναβαλιστών, με σημείο συνάντησης το Α’ Αρχαίο Θέατρο, θα διασχίσουν το εμπορικό κέντρο της Λάρισας

13:00: Στην Κεντρική πλατεία, παραδοσιακό γλέντι με τον Γιάννη Λίταινα και αναβίωση εθίμων, όπως το γαϊτανάκι.

20.00: Άναμμα φωτιάς σε 13 σημεία, στο κέντρο της πόλης και τις συνοικίες-κοινότητες, με τη συμμετοχή χορευτικών συλλόγων:

Πλατεία Ταχυδρομείου

Πλατεία Λαμπρούλη – Φρούριο

Κλίμαξ

Πάρκο Χρωμάτων (Χατζηχαλάρ)

Πλατεία Μαρίνου Αντύπα (Αβέρωφ)

Πλατεία Φιλιππούπολης

Πλατεία Αγίου Θωμά

Πλατεία Προσκόπων (Κραννώνος & Λαγού)

Πλατεία Αγίου Δημητρίου (Νέα Σμύρνη)

Πλατεία Αμπελοκήπων

Πλατεία Μικρού Προφήτη Ηλία

Πλατεία Μίκη Θεοδωράκη (Άγιος Γεώργιος)

Δημοτικό Σχολείο Μάνδρας

21.00: Στη Φαλάνη, αποκριάτικο πάρτι των χορευτικών τμημάτων του Πολιτιστικού Κέντρου και κοπή πίτας

Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου (της Τρανής Αποκριάς)

19.00: Στη Φαλάνη, Κεντρική πλατεία: άναμμα φωτιάς, μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις των τμημάτων του Πολιτιστικού Κέντρου, με άφθονο κρασί

Καθαρά Δευτέρα (23 Φεβρουαρίου)

Πάρκο των Χρωμάτων (Χατζηχαλάρ)*, από τις 12 μ: Κεντρική εκδήλωση του Δήμου Λαρισαίων, με άφθονο κρασί, νηστίσιμα εδέσματα και ζωντανή μουσική από την Παραδοσιακή Ορχήστρα του ΔΩΛ.

*Σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες δεν το επιτρέψουν, η εκδήλωση για τα Κούλουμα θα πραγματοποιηθεί στο Κλειστό Γυμναστήριο Νεάπολης.

Τερψιθέα-Πλατεία Κοινότητας: Από τις 11 πμ, γλέντι με άφθονο κρασί, φασολάδα και άλλα νηστίσιμα εδέσματα, υπό τους ήχους παραδοσιακής ορχήστρας

Ελευθεραί – Προαύλιο Ι.Ν.Αγίου Χαραλάμπους: Από τις 11 πμ, γλέντι με άφθονο κρασί, νηστίσιμα, υπό τους ήχους παραδοσιακής μουσικής (σε περίπτωση βροχής, στον χώρο του Δημοτικού Σχολείου)

Αμυγδαλέα-Πλατεία Συνοικισμού: Από τις 11 πμ, Γλέντι με φασολάδα, χουσάφια, σαρακοστιανά εδέσματα, κρασί, αναψυκτικά, μουσική και χορό

Γιάννουλη-Εργατικές Κατοικίες “Μελίνα Μερκούρη”: Από τις 11.30 πμ, Γλέντι με φασολάδα και άλλα σαρακοστιανά, χαλβά, λαγάνες και ζωντανή παραδοσιακή ορχήστρα

Κοιλάδα – Πλατεία Κοινότητας: Από τις 12 μ, γλέντι με άφθονο κρασί, φασολάδα, σαρακοστιανά, με ζωντανή Παραδοσιακή Ορχήστρα (σε περίπτωση βροχής, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Κοινότητας)

Φαλάνη – Κεντρική πλατεία: Από τις 12 μ, γλέντι με άφθονο κρασί, σαρακοστιανά εδέσματα, χορό και μουσική που επιμελείται ο dj Χρήστος Κουρδής

Λουτρό-Δημοτικό Σχολείο: Από 12.00-13.00 Παιδικό πρόγραμμα, από 13.00-17.00 Γλέντι με παραδοσιακή μουσική, φασολάδα και νηστίσιμα εδέσματα