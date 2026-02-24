Αποκριάτικα Σαββατοκύριακα γεμάτα χρώμα και κέφι στο Fashion City Outlet!

Το καρναβάλι ολοκληρώθηκε… αλλά οι εκπλήξεις συνεχίζονται!

Με πολύχρωμες στολές, παιδικά γέλια και αστείρευτη ενέργεια ολοκληρώθηκαν τα Αποκριάτικα Σαββατοκύριακα στο Fashion City Outlet, μετατρέποντας το εμπορικό κέντρο «της καρδιάς μας» σε μια μεγάλη γιορτή χαράς και φαντασίας.

Οι μικροί επισκέπτες ταξίδεψαν στον κόσμο του «Βασιλιά της Αποκριάς», γνώρισαν το «Καρναβάλι των Ζώων» και χόρεψαν με τον «Χαρταετό Αρλεκίνο» σε διαδραστικές παραστάσεις γεμάτες χρώμα, μουσική και συμμετοχή. Το ανοιχτό Carnival Party ξεσήκωσε μικρούς και μεγάλους με γαϊτανάκι, clown, ξυλοπόδαρη και μασκότ, δημιουργώντας μια αυθεντική αποκριάτικη εμπειρία που γέμισε τον χώρο ρυθμό και χαμόγελα.

Με ελεύθερη είσοδο σε όλες τις εκδηλώσεις, οι οικογένειες απόλαυσαν ένα πρόγραμμα που συνδύασε βιωματικό θέατρο, παιχνίδι και γιορτινή διάθεση, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά ότι το Fashion City Outlet αποτελεί σταθερό σημείο συνάντησης για δράσεις που φέρνουν την οικογένεια κοντά.

Και τώρα… stay tuned! Ο Μάρτιος έρχεται με ανοιξιάτικη διάθεση και νέο κύκλο εκδηλώσεων που θα σηματοδοτήσουν την έναρξη της άνοιξης με δημιουργία, διαδραστικές εμπειρίες και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους.

Με δωρεάν, άνετο parking 1500 θέσεων, συνεχές ωράριο λειτουργίας και μοναδικές προσφορές στα αγαπημένα brands, το Fashion City Outlet συνεχίζει να δίνει ρυθμό σε κάθε εποχή, μετατρέποντας κάθε επίσκεψη σε εμπειρία.

Η γιορτή δεν σταματά εδώ. Νέες ανοιξιάτικες στιγμές ετοιμάζονται — στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet.

Fashion City Outlet

4ο χλμ. Λεωφόρου Κ. Καραμανλή, 41335 – Λάρισα

Τηλ. 2410 671717

