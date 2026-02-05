Αποκριάτικα Σαββατοκύριακα στο Fashion City Outlet: Πολύχρωμες παραστάσεις, παιχνίδι και καρναβαλική διάθεση στο κέντρο της καρδιάς μας!

Τον Φεβρουάριο, το Fashion City Outlet φοράει τα αποκριάτικά του και προσκαλεί μικρούς και μεγάλους στα Αποκριάτικα Σαββατοκύριακα, με ένα πρόγραμμα γεμάτο φαντασία, χρώμα και διαδραστικές εμπειρίες για όλη την οικογένεια.

Κάθε Σάββατο και Κυριακή, το εμπορικό κέντρο «της καρδιάς μας» μετατρέπεται σε σκηνή γιορτής, φιλοξενώντας παιδικές βιωματικές παραστάσεις και ένα θεότρελο ανοιχτό αποκριάτικο πάρτι, με ελεύθερη είσοδο.

Ο Βασιλιάς της Αποκριάς

Το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου στις 18:00 και την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου στις 12:00, ένα πολύχρωμο θέατρο ζωντανεύει αποκριάτικα έθιμα και παραδόσεις, μετατρέποντάς τα σε ένα ξέφρενο καρναβάλι. Μουσική, χορός και συμμετοχή του κοινού συνθέτουν μια γιορτινή εμπειρία γεμάτη κέφι.

Το Καρναβάλι των Ζώων

Το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου στις 18:00 και την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου στις 12:00, ζώα από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη μυστική τους συνέλευση, η οποία εξελίσσεται σε ένα παιχνιδιάρικο, βιωματικό καρναβάλι, γεμάτο φαντασία και αλληλεπίδραση με τα παιδιά.

Το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου στις 18:00 και την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου στις 12:00, ένας μικρός χαρταετός γίνεται αρλεκίνος και προσκαλεί τους μικρούς καρναβαλιστές σε μια διαδραστική πολύχρωμη γιορτή, με τραγούδι, χορό και αποκριάτικο παιχνίδι.

Carnival Party – Ανοιχτό Αποκριάτικο Πάρτι

Το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου, από τις 12:30 έως τις 14:00 και από τις 18:00 έως τις 19:30, το Fashion City Outlet φιλοξενεί ένα μεγάλο ανοιχτό αποκριάτικο πάρτι. Το παραδοσιακό γαϊτανάκι, ένας clown, μία ξυλοπόδαρη και μία μασκότ ξεσηκώνουν μικρούς και μεγάλους με παιχνίδια, χορό και αστείρευτη ενέργεια, προσφέροντας την απόλυτη αποκριάτικη εμπειρία.

Οι θεατρικές παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν στο “εργαστήρι” του Fashion City Outlet.

Με δωρεάν, άνετο parking 1500 θέσεων, συνεχές ωράριο λειτουργίας και Winter Sales που συνεχίζουν με προσφορές έως και -70%, το Fashion City Outlet συνδυάζει τις αποκριάτικες εμπειρίες για τα παιδιά με μοναδικές ευκαιρίες αγορών για όλη την οικογένεια.

Ένας προορισμός όπου η γιορτή, η βόλτα και το shopping συναντιούνται με χαλαρή διάθεση και καρναβαλικό κέφι, κάθε Σαββατοκύριακο του Φεβρουαρίου.

Αποκριάτικα Σαββατοκύριακα γεμάτα χρώμα, φαντασία και χαμόγελα – στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet.

Fashion City Outlet

4ο χλμ. Λεωφόρου Κ. Καραμανλή, 41335 – Λάρισα

Τηλ. 2410 671717

www.fashioncity-outlet.gr