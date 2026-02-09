Αποκριάτικα Σαββατοκύριακα στο Fashion City Outlet: το γλέντι ξεκίνησε δυναμικά και συνεχίζεται με ακόμα περισσότερη φαντασία!

Με χαμόγελα, πολύχρωμες στολές και έντονη αποκριάτικη ενέργεια ολοκληρώθηκε το πρώτο Αποκριάτικο Σαββατοκύριακο στο Fashion City Outlet, δίνοντας το πιο ζωντανό ξεκίνημα σε έναν Φεβρουάριο γεμάτο παιχνίδι, δημιουργία και διασκέδαση για όλη την οικογένεια.

Η διαδραστική παράσταση «Ο Βασιλιάς της Αποκριάς» μετέτρεψε το εμπορικό κέντρο «της καρδιάς μας» σε ένα αυθεντικό αποκριάτικο καρναβάλι. Μέσα από θέατρο, μουσική και συμμετοχή, τα παιδιά γνώρισαν αποκριάτικα έθιμα και παραδόσεις και έγιναν ενεργό μέρος μιας πολύχρωμης γιορτής, γεμάτης ρυθμό και φαντασία.

Τα Αποκριάτικα Σαββατοκύριακα στο Fashion City Outlet συνεχίζονται δυναμικά, με νέες θεατρικές και βιωματικές εμπειρίες να περιμένουν τους μικρούς καρναβαλιστές.

Το επόμενο Σαββατοκύριακο, Σάββατο 14 Φεβρουαρίου στις 18:00 και Κυριακή 15 Φεβρουαρίου στις 12:00, το κοινό θα απολαύσει την παράσταση «Το Καρναβάλι των Ζώων»: ένα παιχνιδιάρικο βιωματικό καρναβάλι, όπου ζώα από όλο τον κόσμο συναντιούνται σε μια μυστική συνέλευση που μετατρέπεται σε γιορτή, γεμάτη κίνηση, μουσική και αλληλεπίδραση με τα παιδιά.

Η αποκριάτικη εμπειρία κορυφώνεται το τελευταίο Σαββατοκύριακο, 21 και 22 Φεβρουαρίου.

Το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου στις 18:00 και την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου στις 12:00, η παράσταση «Ένας Χαρταετός Αρλεκίνος» φέρνει στη σκηνή έναν μικρό χαρταετό που γίνεται αρλεκίνος, χορεύει, τραγουδά και παρασύρει τα παιδιά σε μια διαδραστική, πολύχρωμη αποκριάτικη γιορτή.

Παράλληλα, το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου, από τις 12:30 έως τις 14:00 και από τις 18:00 έως τις 19:30, το Fashion City Outlet φιλοξενεί το μεγάλο ανοιχτό Carnival Party, με παραδοσιακό γαϊτανάκι, clown, ξυλοπόδαρη και μασκότ που ξεσηκώνουν μικρούς και μεγάλους με παιχνίδια, χορό και αστείρευτο κέφι.

Όλες οι αποκριάτικες εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. Οι θεατρικές παραστάσεις φιλοξενούνται στο “εργαστήρι” του Fashion City Outlet”.

Με δωρεάν άνετο parking 1500 θέσεων, συνεχές ωράριο λειτουργίας και Winter Sales έως και -70% που συνεχίζουν, το Fashion City Outlet συνδυάζει αποκριάτικη διασκέδαση και shopping εμπειρία για όλη την οικογένεια.

Η αποκριά ζει, εξελίσσεται και κορυφώνεται στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet.

Fashion City Outlet

4ο χλμ. Λεωφόρου Κ. Καραμανλή, 41335 – Λάρισα

Τηλ. 2410 671717

www.fashioncity-outlet.gr