Απολυμάνσεις φρεατίων στο εμπορικό κέντρο του Τυρνάβου

Η Δ.Ε.Υ.Α. Τυρνάβου σε συνεργασία με εξειδικευμένο συνεργείο απολυμάνσεων, προχώρησε στην απολύμανση των φρεατίων υδροσυλλογής στο εμπορικό κέντρο του Τυρνάβου.

Οι εργασίες γίνονται κάθε χρόνο για λόγους πρόληψης στην αντιμετώπιση τυχόν φαινομένων εμφάνισης τρωκτικών στα δίκτυα.

Επίσης, η δημοτική επιχείρηση είναι έτοιμη για την αντιμετώπιση τυχόν φαινομένων με κατσαρίδες στα δίκτυα αποχέτευσης τους θερινούς μήνες.

Παράλληλα η ΔΕΥΑΤ έκανε καθαρισμό χόρτων και αποψίλωση σε όλες τις εγκαταστάσεις της για την αποφυγή πυρκαγιάς, συντονισμένα με τις διατάξεις της αντιπυρικής περιόδου που από 1η Μαΐου έχει ξεκινήσει.

Η ενημέρωση από τους πολίτες για τα φαινόμενα τρωκτικών και εντόμων στα δίκτυα αποχέτευσης, μπορεί να γίνεται μέσω της ιστοσελίδας της επιχείρησης www.deyatyrnavou.gr (http://www.deyatyrnavou.gr/) ή τηλεφωνικά 7/24 στους τηλεφωνικούς αριθμούς των συνεργείων: 6979443665 & 6932371752