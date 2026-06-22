Απολυτήριες εξετάσεις στη Μουσική Σχολή Δήμου Τυρνάβου

Στη Μουσική Σχολή του Δήμου Τυρνάβου διεξήχθησαν οι απολυτήριες εξετάσεις της σχολικής χρονιάς 2025-2026 για την απόκτηση τίτλου σπουδών της τελειόφοιτης σπουδάστριας Ρήγα Χρυσοβαλάντου του Αστερίου, της Σχολής Ανώτερων Θεωρητικών τμήματος Ειδικού Αρμονίας στην τάξη της καθηγήτριας Αγγελικής Παπαγιάννη ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής ορισμένης από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Η επιτροπή, αφού άκουσε τη σπουδάστρια, την έκρινε ικανή για Πτυχίο Ειδικού Αρμονίας με τον βαθμό «ΑΡΙΣΤΑ».

Την επιτροπή αποτέλεσαν εκτός του Διευθυντή και Πρόεδρου της Επιτροπής κ. Δημήτριου Ρόκου και οι διακεκριμένοι καθηγητές:

• Απόστολος Αλεξίου, Καθηγητής Πιάνου και Ανώτερων Θεωρητικών

• Αντώνιος Νταρακλίτσας, Καθηγητής Ανώτερων Θεωρητικών

• Ευαγγελία Κακιοπούλου, Καθηγήτρια Πιάνου και θεωρητικών του Δημοτικού Ωδείου Τρικάλων.

• Ειδική ΚαθηγήτριαΑγγελική Παπαγιάννη, Ανώτερων Θεωρητικών και ακορντεόν της Μουσικής σχολής Δήμου Τυρνάβου ως Μέλη.

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού ήταν η Καθηγήτρια Μουσικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας κ. Στεφανία Πουλιάνα.

Η διοίκηση, η διεύθυνση και οι καθηγητές της Σχολής συγχαίρουν την σπουδάστρια και της εύχονται καλή σταδιοδρομία!