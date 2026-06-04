Απομακρύνονται μπάζα από την Χάλκη του Δήμου Κιλελέρ

Στην απομάκρυνση εκατοντάδων τόνων αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (μπαζών) από το Δήμο Κιλελέρ στοχεύει η συνεργασία του Δήμου με το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ) ΑΝΑΚΕΜ.

Σε περιοχή της Χάλκης, όπου είχαν εναποτεθεί μπάζα, συνεργείο του Δήμου και της ΑΝΑΚΕΜ προχώρησαν στον καθαρισμό της συγκεκριμένης έκτασης. Πρόκειται για απόβλητα που έχουν συσσωρευτεί κυρίως εξαιτίας φυσικών καταστροφών, όπως η θεομηνία «Daniel» που έπληξε και την περιοχή της Χάλκης το 2023. Η συνεργασία προέκυψε με πρωτοβουλία της ΑΝΑΚΕΜ η οποία ανέλαβε τη χρηματοδότηση της παραλαβής και εναπόθεσης των αποβλήτων που θα συγκεντρωθούν σε εγκεκριμένη, πιστοποιημένη μονάδα ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων.

Στη Χάλκη μετέβη ο δήμαρχος Κιλελέρ Θ. Νασιακόπουλος, μαζί με τους αντιδημάρχους Ε. Ζωιοπούλου και Απ. Μαξιμιάδη, τη Γ.Γ. του Δήμου Β. Χλιάπη – Γκουνιαρούδη, τους Δημοτικούς Συμβούλους Δ. Κωστούλη και Τ. Τσινούλη και τον Πρόεδρος της ΤΚ Χάλκης Β. Κωστούλη ενώ από την πλευρά της ΑΝΑΚΕΜ συμμετείχε ο προϊστάμενος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μιχάλης Παπιγκιώτης.

Ο δήμαρχος Θ. Νασιακόπουλος δήλωσε πως η συνεργασία του Δήμου Κιλελέρ με την ΑΝΑΚΕΜ, ένα από τα πρώτα εγκεκριμένα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) στην Ελλάδα, αποτελεί μια ουσιαστική πρωτοβουλία για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές.

«Η ΑΝΑΚΕΜ, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής της προσφοράς, ανταποκρίθηκε άμεσα στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, αναγνωρίζοντας τις σοβαρές επιπτώσεις που προκάλεσαν τα ακραία καιρικά φαινόμενα στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Μέσα από τη συνεργασία αυτή, δίνεται η δυνατότητα ασφαλούς, περιβαλλοντικά ορθής και νόμιμης διαχείρισης μεγάλων ποσοτήτων αποβλήτων που προέκυψαν από καταστροφές σε υποδομές, κτίρια και κοινόχρηστους χώρους.

Ως Δημοτική Αρχή, εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες προς την ΑΝΑΚΕΜ για τη στήριξη και τη συμβολή της στην προσπάθεια αποκατάστασης των πληγεισών περιοχών. Η προστασία του περιβάλλοντος, η δημόσια υγεία και η ταχύτερη δυνατή επαναφορά της κανονικότητας στις τοπικές μας κοινότητες αποτελούν κοινό μας στόχο. Η συνεργασία αυτή αποδεικνύει έμπρακτα ότι η συνέργεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με υπεύθυνους φορείς και οργανισμούς μπορεί να προσφέρει ουσιαστικές λύσεις σε κρίσιμα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και οι τοπικές κοινωνίες», κατέληξε ο Θ. Νασιακόπουλος.