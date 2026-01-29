Απονεμήθηκε το Βραβείο Μαρκατά από το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΘΣτΕ-Ε

Το Βραβείο Μαρκατά σε φοιτητή που πέτυχε την εισαγωγή του στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων,απένειμε το Μορφωτικό Ίδρυμα της Ένωσης Συντακτών Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026 στα γραφεία του στη Λάρισα.

Το βραβείο απονεμήθηκε στον φοιτητή Θεόδωρο Λιακάρα, ο οποίος παρέλαβε τον έπαινο καθώς και το συμβολικό χρηματικό ποσό που τον συνόδευε. Σε δήλωσή του, ανέφερε ότι από μικρή ηλικία επιθυμούσε να σπουδάσει δημοσιογραφία και ότι, παρά το γεγονός ότι εργάζεται στον Δήμο Φαρκαδόνας, κατάφερε να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα σε μεγάλη ηλικία.

Τον έπαινο απένειμαν ο πρόεδρος του Μορφωτικού Ιδρύματος Δημήτρης Χορταργιάς, ο αντιπρόεδρος Γιάννης Σιούλας και η γραμματέας Ελένη Σταμούλη, παρουσία της ταμία Ελένης Χολέβα και του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, Σοφίας Βακιρτζηδέλη.

Στο τέλος της εκδήλωσης προσφέρθηκαν στον βραβευθέντα βιβλία δημοσιογραφικού ενδιαφέροντος, εκδόσεις του Μορφωτικού Ιδρύματος.

(*) Στη φωτογραφία διακρίνονται, από αριστερά, οι Γιάννης Σιούλας, Ελένη Χολέβα, Ελένη Σταμούλη, Δημήτρης Χορταργιάς, ο φοιτητής Θεόδωρος Λιακάρας και Σοφία Βακιρτζηδέλη.