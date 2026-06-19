Αποχωρεί από τον ΣΥΡΙΖΑ ο συντονιστής της Ν.Ε Λάρισας

Την παραίτησή του από τη θέση του συντονιστή της Νομαρχιακής Επιτροπής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και την αποχώρησή του από το κόμμα, γνωστοποίησε ο κ. Παναγιώτης Καλογιάννης.

Με επιστολή του προς τα αρμόδια όργανα και τον πρόεδρο του κόμματος κ. Σωκράτη Φάμμελο, τονίζει μεταξύ άλλων, ότι «είναι σύμφωνος με την απόφαση της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ για συμπόρευση με την ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα και υπογραμμίζει την ανάγκη δημιουργίας ενός μεγάλο ενιαίο λαϊκό και προοδευτικό μέτωπο της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς εντός και εκτός κοινοβουλίου».

Μιλώντας στην ΕΡΤ Λάρισας και την εκπομπή «Πολιτικό Ημερολόγιο» ο κ. Καλογιάννης υποστήριξε, ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον κύκλο του δηλώνοντας την πρόθεσή του να συστρατευθεί στην προσπάθεια του Αλ. Τσίπρα». Παράλληλα, άσκησε κριτική στους κ.κ. Ν. Παππά και Π. Πολάκη για τη στάση που τηρούν.

Aρης Ψύχας (ertnews.gr)