Απόψε στους Χαλκιάδες η αγαπημένη κωμωδία «Ούτε γάτα ούτε ζημιά»

Στους Χαλκιάδες συνεχίζεται απόψε, Τρίτη 4 Αυγούστου, το πρόγραμμα των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Φαρσάλων, με την προβολή της κλασικής ελληνικής κωμωδίας «Ούτε γάτα ούτε ζημιά».

Η προβολή θα πραγματοποιηθεί στις 22:00, στην πλατεία των Χαλκιάδων, στο πλαίσιο του αφιερώματος του Δήμου Φαρσάλων στη χρυσή εποχή της FinosFilm. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Η ταινία, παραγωγής 1955, φέρει τη σκηνοθετική υπογραφή του Αλέκου Σακελλάριου, ο οποίος έγραψε και το σενάριο μαζί με τον Χρήστο Γιαννακόπουλο. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους εμφανίζονται ο Βασίλης Λογοθετίδης, η Ίλυα Λιβυκού, ο Μίμης Φωτόπουλος, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και η Ρένα Στρατηγού. Η μουσική είναι του Γιώργου Μουζάκη, ενώ η διάρκεια της ταινίας είναι 84 λεπτά.

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται ο Λαλάκης, ο οποίος ανακοινώνει στη σύζυγό του ότι θα ταξιδέψει για επαγγελματικούς λόγους στη Θεσσαλονίκη. Στην πραγματικότητα οργανώνει μια εκδρομή με την ερωμένη του. Η γυναίκα του αντιλαμβάνεται το ψέμα και αποφασίζει να τον εκδικηθεί, ακολουθώντας έναν άνδρα που τη φλερτάρει σε μια δική τους απόδραση.

Μια σειρά συμπτώσεων οδηγεί τα δύο ζευγάρια στον ίδιο σιδηροδρομικό σταθμό. Ο σταθμάρχης τούς προσκαλεί να περάσουν τη νύχτα στο σπίτι του, όπου οι παρεξηγήσεις, οι μεταμφιέσεις και η προσπάθεια να διατηρηθούν τα προσχήματα προκαλούν αλλεπάλληλες κωμικές καταστάσεις.

Ο Δήμος Φαρσάλων καλεί τους κατοίκους των Χαλκιάδων και της ευρύτερης περιοχής να απολαύσουν μία από τις χαρακτηριστικότερες κωμωδίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, απόψε, στην πλατεία του χωριού.