Απόψε το άναμμα του δέντρου στην Κεντρική πλατεία με την Πέγκυ Ζήνα

Με μια μεγάλη συναυλία-γιορτή, στην Κεντρική πλατεία της Λάρισας, με αφορμή το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου, ο Δήμος Λαρισαίων δίνει το «σύνθημα» για την έναρξη των φετινών χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στη Λάρισα.

Η εκδήλωση έχει προγραμματιστεί για τις 9 μ.μ., ενώ μικροί και μεγάλοι θα έχουν τη δυνατότητα από λίγο νωρίτερα να απολαύσουν τον μαγευτικό διάκοσμο, με χιλιάδες φωτάκια, που έχει στηθεί σε όλους τους κεντρικούς δρόμους, σε μια πόλη γεμάτη ζεστασιά και φως.

«Φέτος, η Λάρισα είναι πιο γιορτινή και φωτεινή από ποτέ. Από σήμερα και για έναν ολόκληρο μήνα η πόλη μας θα ζει σε εορταστικούς ρυθμούς, με πλήθος εκδηλώσεων για μικρούς και μεγάλους. Θέλω να απευθύνω ένα μεγάλο κάλεσμα σε όλες και όλους, να αφήσουν για λίγο στην άκρη τα προβλήματα και τις δυσκολίες της καθημερινότητας και, με διάθεση γιορτινή, να απολαύσουν την πραγματικά μαγευτική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα που έχουμε δημιουργήσει. Να έρθουν με την οικογένεια, τους φίλους, τις παρέες τους και να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία, στη Λάρισα που αγαπάμε και θέλουμε να την πάμε ακόμη πιο ψηλά», τονίζει με αφορμή την αποψινή εκδήλωση ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ. Θανάσης Μαμάκος.

Μελωδίες και μουσική παντού

Με χριστουγεννιάτικες μελωδίες και τραγούδια θα γεμίσει το κέντρο της Λάρισας η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Λαρισαίων, λίγο πριν την έναρξη της τελετής για το άναμμα του δέντρου, δίνοντας τη δική της «νότα» στη γιορτινή ατμόσφαιρα της βραδιάς.

Να σημειωθεί ότι απόψε θα λειτουργεί και η χριστουγεννιάτικη αγορά στην Κεντρική πλατεία, όπου μικροί και μεγάλοι μπορούν να απολαύσουν γλυκίσματα, ζεστά ροφήματα, είδη δώρων και πολλή μουσική, παρέα και με το Ράδιο Πόλις 99,4 fm.

Μια γιορτή γεμάτη φως

Λίγο πριν τις 9 μ.μ., η Φιλαρμονική Ορχήστρα θα πάρει τη θέση της, μπροστά από τη μουσική σκηνή στην Κεντρική πλατεία, για το άναμμα του δέντρου, ενώ το καλωσόρισμα θα απευθύνει ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ.Θανάσης Μαμάκος.

Τη δική της λάμψη θα δώσει στη βραδιά η αγαπημένη Πέγκυ Ζήνα, μια από τις πιο αυθεντικές φωνές του ελληνικού τραγουδιού, σε μια ζωντανή εμφάνιση γεμάτη ενέργεια, συγκίνηση και πάθος.