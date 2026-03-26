“Από τον κύκλο στην ποίηση”, στο 13ο Λύκειο Λάρισας

«Από τον κύκλο στην ποίηση» ήταν ο τίτλος του ειδικού αφιερώματος που πραγματοποιήθηκε στο 13 Λύκειο Λάρισας, από την φιλόλογο Σταυρούλα Παπαδημητρίου η οποία προσκάλεσε τον καθηγητή και πρόεδρο του ΠΟΚΕΛ – Πολιτιστικό Κέντρο Εκπαιδευτικών νομού Λάρισας, Αργύρη Γιουρούκη, τιμώντας έτσι την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης.

Μαθητές και μαθήτριες υποδέχτηκαν τον ποιητή «Ρέκτη» και ταξίδεψαν μαζί του σε ιδέες και συναισθήματα, απολαμβάνοντας μια ευχάριστη και γόνιμη εμπειρία, ενώ συνταξιδιώτες ήταν η συγγραφέας εφηβικών βιβλίων Ευδοκία Ποιμενίδου και η Γεωργία Γιάγκου η οποία απήγγειλε γιαπωνέζικα χαϊκού.

Τα ταξίδι ξεκίνησε με ορχηστρική μουσική και στίχους από τον Διονύσιο Σολωμό, τον Ρήγα Βελεστινλή, τον Κωνσταντίνο Καβάφη, σύγχρονη ποίηση και ιαπωνική με χαϊκού. Η συζήτηση άρχισε με την έννοια του κύκλου, των ίσων αποστάσεων και των δικαιωμάτων, την ισοτιμία και τη Δημοκρατία και συνεχίστηκε με την εμφάνιση της Γλώσσας, των σκέψεων, των εσωτερικών αναγκών κι επιθυμιών, τις άπειρες δυνατότητες έκφρασης, το προσωπικό ύφος και στυλ, την έννοια της Ελευθερίας. Η ανταλλαγή απόψεων ολοκληρώθηκε με τις επιλογές και τον λόγο της Ποίησης.