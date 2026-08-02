Αργυρίου – Ζάρρας: «Το νερό είναι δημόσιο αγαθό – Όχι σε πολιτικές που οδηγούν σε αυξήσεις»

Δήλωση των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Ιωάννη Αργυρίου και Λάμπρου Ζάρρα για την καταψήφιση του Γενικού Σχεδίου Υπηρεσιών Ύδατος (Γ.Σ.Υ.Υ.) στη Δ.Ε.Υ.Α. Τεμπών.

“Κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Τεμπών συζητήθηκαν το Γενικό Σχέδιο Υπηρεσιών Ύδατος (Γ.Σ.Υ.Υ.), η Τεχνική Έκθεση Ανάκτησης Κόστους και τα συνοδευτικά έγγραφα.

Καταψηφίσαμε την εισήγηση, καθώς από τη μελέτη του φακέλου και των στοιχείων που τέθηκαν υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου προκύπτει, κατά την εκτίμησή μας, ότι οι προβλέψεις του σχεδίου οδηγούν σε σταδιακές αυξήσεις στα τιμολόγια του νερού κατά την επόμενη πενταετία, επιβαρύνοντας νοικοκυριά, αγρότες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις του Δήμου Τεμπών.

Παράλληλα, θεωρούμε ότι το συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο κινείται προς την κατεύθυνση της εμπορευματοποίησης και της ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών ύδρευσης. Για εμάς, το νερό αποτελεί δημόσιο και κοινωνικό αγαθό και πρέπει να παραμείνει υπό δημόσιο έλεγχο, με προσιτό κόστος για όλους τους δημότες .

Η πρόταση εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με 4 ψήφους υπέρ και 2 κατά, σε σύνολο 11μελούς Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ πέντε μέλη απουσίαζαν από τη συνεδρίαση.

Η στάση μας ήταν ξεκάθαρη και συνεπής με τις θέσεις που διαχρονικά υποστηρίζουμε.

Θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τον δημόσιο χαρακτήρα της Δ.Ε.Υ.Α. και το δικαίωμα όλων των δημοτών σε ποιοτικό και οικονομικά προσιτό νερό, εκφράζοντας την αντίθεσή μας σε πολιτικές που, κατά την εκτίμησή μας, οδηγούν σε αυξήσεις των τιμολογίων και στην αποδυνάμωση του δημόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών ύδρευσης.”