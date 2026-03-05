Αρνητική στην ευλογιά η Λάρισα τις τελευταίες δύο εβδομάδες 

Τα συγκεντρωτικά στοιχεία για τα κρούσματα ευλογιάς στην ελληνική επικράτεια έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με τη Λάρισα και τη Θεσσαλία γενικότερα να απουσιάζει από τη σχετική λίστα για το διάστημα 16-28 Φεβρουαρίου.

Αξίζει να επισημανθεί ότι στην προηγούμενη ανακοίνωση των συγκεντρωτικών στοιχείων (12/02) για την περίοδο για την περίοδο 1–8 Φεβρουαρίου, Μαγνησία αλλά και Καρδίτσα είχαν από ένα κρούσμα.

Όσον αφορά το δεύτερο μισό ουσιαστικά του Φεβρουαρίου, καταγράφηκαν συνολικά δέκα νέα κρούσματα, τα μισά εκ των οποίων στην Αιτωλοακαρνανία. Άλλα δύο καταγράφηκαν στην Ηλεία, δύο στη Ροδόπη και ένα στη Φωκίδα.