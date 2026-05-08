ΑΣΕΠ: 12 προσλήψεις στον Δήμο Τεμπών για οδηγούς και προσωπικό καθαριότητας

Ο Δήμος Τεμπών ανακοίνωσε την πρόσληψη 12 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με την προκήρυξη ΣΟΧ 2/2026. Η διαδικασία αφορά στην κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα για οκτώ μήνες, με τις αιτήσεις να υποβάλλονται στο Μακρυχώρι Λάρισας.

Κατανομή θέσεων και διάρκεια απασχόλησης στον Δήμο Τεμπών

Ειδικότητα / Κλάδος Θέσεις Διάρκεια Σύμβασης ΔΕ Οδηγών (Ειδ. ΔΕ Οδηγών) 4 8 μήνες ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων 8 8 μήνες

Η νέα αυτή προκήρυξη εντάσσεται στο πλαίσιο του Ν. 4765/2021, ο οποίος ρυθμίζει το σύστημα προσλήψεων στον δημόσιο τομέα υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ. Η ενίσχυση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης με εποχικό προσωπικό αποτελεί πάγια πρακτική για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών καθαριότητας και κίνησης των οχημάτων.

Οι ειδικότητες και η κατανομή των θέσεων

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΑΣΕΠ, οι θέσεις εργασίας κατανέμονται σε δύο βασικές κατηγορίες εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, ζητούνται 4 οδηγοί της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και 8 εργάτες καθαριότητας της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).

Όλοι οι προσληφθέντες θα υπογράψουν συμβάσεις διάρκειας 8 μηνών, με έδρα το Μακρυχώρι της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών, ενώ κατ’ εξαίρεση γίνονται δεκτοί και όσοι έχουν συμπληρώσει το 70ό έτος, εφόσον δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί.

Κριτήρια επιλογής και μοριοδότηση

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με βάση το σύστημα μοριοδότησης του ΑΣΕΠ, το οποίο λαμβάνει υπόψη τον χρόνο ανεργίας, την οικογενειακή κατάσταση (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, μονογονείς) και τον βαθμό του τίτλου σπουδών. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην εντοπιότητα, καθώς προτάσσονται οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Τεμπών.

Για την ειδικότητα των οδηγών (Κωδικός 100), απαιτείται η κατοχή επαγγελματικής άδειας οδήγησης Γ’ ή C κατηγορίας, καθώς και το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). Επίσης, είναι απαραίτητη η κάρτα ψηφιακού ταχογράφου, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η υποβολή μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία του Δήμου Τεμπών.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις έμπειρων στελεχών της δημόσιας διοίκησης, η ορθή συμπλήρωση του εντύπου και η επισύναψη όλων των πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης είναι κρίσιμης σημασίας, καθώς τυχόν ελλείψεις οδηγούν σε απώλεια μορίων ή και αποκλεισμό από τη διαδικασία.

Η επόμενη μέρα και τα αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων, η υπηρεσία θα προχωρήσει στην κατάρτιση των πινάκων κατάταξης. Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα ένστασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των πινάκων στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου.

Οι προσληφθέντες θα αναλάβουν καθήκοντα άμεσα μετά την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της καθαριότητας εξωτερικών χώρων και της αποκομιδής απορριμμάτων στην ευρύτερη περιοχή των Τεμπών.

