ΑΣΕΠ: 39 προσλήψεις στη ΔΕΥΑ Λάρισας – Oι θέσεις και οι ειδικότητες που θα καλυφθούν

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λάρισας (ΔΕΥΑΛ) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 39 ατόμων, για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Οι θέσεις απευθύνονται σε απόφοιτους Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ), δηλαδή σε απόφοιτους λυκείου και γυμνασίου, οι οποίοι θα υπογράψουν συμβάσεις εργασίας διάρκειας 8 μηνών (ΑΣΕΠ ΣΟΧ).

Οι ειδικότητες

Οι ζητούμενες ειδικότητες είναι οι εξής:

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού – 2 θέσεις

ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών – 1 θέση

ΠΕ Χημικών – 1 θέση

ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών – 3 θέσεις

ΤΕ Πληροφορικής (Software-Hardware) – 2 θέσεις

ΤΕ Βιοϊατρικών Επιστημών Ειδ. Ιατρικών Εργαστηρίων – 1 θέση

ΔΕ Τεχνικού Ειδ. Υδραυλικών – 8 θέσεις

ΔΕ Οδηγών – 2 θέσεις

ΔΕ Τεχνικού Ειδ. Μηχανοτεχνιτών – Συντηρητών Μηχανών Καύσης (ΜΕΚ) – 2 θέσεις

ΔΕ Τεχνικού Ειδ. Ηλεκτροτεχνιτών Οχημάτων – 1 θέση

ΔΕ Τεχνικού Ειδ. Ηλεκτρολόγων – 7 θέσεις

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου – 1 θέση

ΔΕ Τεχνικού Ειδ. Ηλεκτροσυγκολλητών-Οξυγονοκολλητών – 2 θέσεις

ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων – 5 θέσεις

ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων – 1 θέση

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λάρισας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.), Τέρμα Τυχερού, Τ.Κ. 41222, Λάρισα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Μισθοδοσίας, υπόψη κου Τζουραμάνη Νικόλαου (τηλ. επικοινωνίας: 2410687197, 103).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα ανακοινωθεί σύντομα.

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη.

proson.gr