«Ασπίδα» αστυνομικών στα νοσοκομεία ζητούν οι γιατροί μετά τα νέα περιστατικά βίας – Σε πολλές περιπτώσεις οι πρωταγωνιστές είναι Ρομά

Την ανάγκη μόνιμης και οργανωμένης αστυνομικής παρουσίας στα μεγάλα νοσοκομεία της χώρας επαναφέρουν οι γιατροί και οι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ, μετά τα νέα περιστατικά επιθέσεων και απειλών σε βάρος υγειονομικών, που φέρνουν ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας μέσα στις δομές υγείας. To πρόβλημα εμφανίζεται πιο έντονο στην Αθήνα ωστόσο και στη Θεσσαλία υπάρχουν περιπτώσεις που ασκείται βία κατά γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού τα οποία συνήθως δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Τα τελευταία περιστατικά σε Κέντρο Υγείας Σπάτων και Θριάσιο Νοσοκομείο, αλλά και σειρά άλλων επιθέσεων σε νοσοκομεία της χώρας, ενισχύουν το αίτημα των υγειονομικών για ενίσχυση της φύλαξης, με τους εκπροσώπους τους να κάνουν λόγο για μια κατάσταση που πλέον έχει ξεφύγει από τον έλεγχο.

Το βράδυ της Τρίτης 7 Ιουλίου, στο Κέντρο Υγείας Σπάτων, ομάδα οκτώ ατόμων Ρομά μετέβη στη μονάδα για τη συρραφή τραύματος σε παιδί δύο ετών και την περιποίηση τραυμάτων ενηλίκων. Όταν οι γιατροί ενημέρωσαν ότι για το μικρό παιδί ενδέχεται να απαιτείται διακομιδή σε νοσοκομείο Παίδων, προκλήθηκε ένταση, με αποτέλεσμα να σημειωθούν ζημιές στο κτίριο και να διατυπωθούν απειλές προς το προσωπικό, ακόμη και με χρήση όπλων, σύμφωνα με τις καταγγελίες.

Η αστυνομία κλήθηκε στο σημείο, ωστόσο όταν έφτασε στη μονάδα οι ενήλικοι τραυματίες είχαν ήδη αποχωρήσει.

Το ίδιο βράδυ, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων Μιχάλη Γιαννάκο, ένταση σημειώθηκε και στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όταν δύο ζευγάρια Ρομά, που συνόδευαν ασθενή σε καρότσι και περίμεναν για αξονική εξέταση, προκάλεσαν φασαρία και υλικές ζημιές μετά την απόφαση να προηγηθεί επείγον περιστατικό ασθενούς με ανεύρυσμα.

Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία υποστηρίζουν ότι τα περιστατικά βίας έχουν πλέον λάβει ανησυχητικές διαστάσεις και ζητούν άμεσα μέτρα προστασίας. Όπως αναφέρει ο κ. Γιαννάκος, οι επιθέσεις εναντίον γιατρών και νοσηλευτών είναι σχεδόν καθημερινό φαινόμενο, με τους εργαζόμενους να βρίσκονται πολλές φορές αντιμέτωποι ακόμη και με απειλές χρήσης όπλων.

«Δεν μπορεί οι άνθρωποι που καλούνται να σώσουν ζωές να εργάζονται υπό καθεστώς φόβου», τονίζουν οι εκπρόσωποι των υγειονομικών, ζητώντας την επαναφορά ειδικού σώματος ασφάλειας της Ελληνικής Αστυνομίας στα νοσοκομεία, αλλά και συστηματικές αστυνομικές περιπολίες γύρω από τις μεγάλες υγειονομικές μονάδες.

Χαρακτηριστικό της έντασης είναι και το περιστατικό στο Νοσοκομείο Λήμνου, όπου, σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, ένας 87χρονος ασθενής επιτέθηκε σε γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό, αφού προηγουμένως είχε αποχωρήσει με δική του ευθύνη παρά την πρόταση των γιατρών για παραμονή στη μονάδα βραχείας νοσηλείας. Κατά την επιστροφή του στο νοσοκομείο προκάλεσε επεισόδιο και επιτέθηκε σε αγροτική γιατρό, ενώ τραυματίστηκαν ακόμη δύο μέλη του προσωπικού.

Στο πλευρό των εργαζομένων τάσσεται και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ο οποίος ζητά μόνιμη αστυνομική παρουσία στα μεγάλα εφημερεύοντα νοσοκομεία. Όπως επισημαίνει, οι υγειονομικοί «δεν μπορεί να εργάζονται υπό καθεστώς φόβου, όταν δίνουν μάχη για να σώσουν ανθρώπινες ζωές».

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης υπογράμμισε ότι η πολιτεία οφείλει να στείλει μήνυμα μηδενικής ανοχής στη βία και να διασφαλίσει ασφαλείς συνθήκες εργασίας για τους λειτουργούς της υγείας.

Το αίτημα πλέον που διατυπώνεται από τους γιατρούς δεν αφορά μόνο την αντιμετώπιση μεμονωμένων περιστατικών, αλλά μια συνολική αλλαγή πολιτικής για την προστασία των νοσοκομείων, τα οποία καθημερινά υποδέχονται χιλιάδες πολίτες και αποτελούν χώρους όπου η ασφάλεια εργαζομένων και ασθενών θεωρείται βασική προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία τους.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr