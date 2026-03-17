Αστυνομική επιχείρηση με πέντε συλλήψεις στον Τύρναβο

Στο πλαίσιο πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας πραγματοποιήθηκε σήμερα από το πρωί μέχρι το μεσημέρι, αστυνομική δράση στον Τύρναβο.

Συμμετείχαν αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης (Ο.Π.ΔΙ.) και του Αστυνομικού Τμήματος Τυρνάβου, καθώς και της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) Λάρισας.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης:

· ελέγχθηκαν 78 άτομα,

· ελέγχθηκαν 70 οχήματα,

· προσήχθησαν 5 άτομα,

· συνελήφθησαν 5 άτομα και συγκεκριμένα:

3 για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, διότι, με τη συνδρομή συνεργείου του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., κατελήφθησαν να προβαίνουν σε αφαίρεση ηλεκτρικής ενέργειας από το εναέριο δίκτυο του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. προς τις οικίες τους, ενώ το προαναφερόμενο συνεργείο του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. προέβη σε αποξήλωση καλωδιώσεων συνολικού μήκους περίπου (2) χλμ.

1 για ανυποταξία και 1 για μη έκδοση δελτίου ταυτότητας.

· βεβαιώθηκαν 17 τροχονομικές παραβάσεις.

Οι αστυνομικές αυτές δράσεις στοχεύουν στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών και θα συνεχιστούν σε όλη τη Θεσσαλία.