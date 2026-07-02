Αστυνομική επιχείρηση στα Φάρσαλα – Εννέα συλλήψεις για ρευματοκλοπή

Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σήμερα, 2 Ιουλίου 2026, το πρωί, σε περιοχή των Φαρσάλων και πέριξ αυτής, στο πλαίσιο αντιμετώπισης κάθε μορφής εγκληματικότητας – παραβατικότητας.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί διαφόρων αστυνομικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα του Αστυνομικού Τμήματος Φαρσάλων, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) Λάρισας, της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης (Ο.Π.ΔΙ.) και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, με τη συνδρομή συνεργείου του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε και κλιμακίου της Πολεοδομίας του Δήμου Φαρσάλων.

Ειδικότερα , κατά τη διάρκεια της επιχείρησης:

ελέγχθηκαν -62- άτομα,

-62- άτομα, ελέγχθηκαν -57- οχήματα,

-57- οχήματα, συνελήφθησαν -9 – άτομα, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, διότι κατελήφθησαν να προβαίνουν σε αυθαίρετη αφαίρεση ηλεκτρικής ενέργειας, κάνοντας χρήση αυτοσχέδιων καλωδιώσεων από το εναέριο δίκτυο του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. προς τις οικίες τους. Το συνεργείο του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. προέβη στην αποξήλωση καλωδίων, -400- μέτρων περίπου.

– άτομα, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, διότι κατελήφθησαν να προβαίνουν σε αυθαίρετη αφαίρεση ηλεκτρικής ενέργειας, κάνοντας χρήση αυτοσχέδιων καλωδιώσεων από το εναέριο δίκτυο του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. προς τις οικίες τους. Το συνεργείο του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. προέβη στην αποξήλωση καλωδίων, -400- μέτρων περίπου. βεβαιώθηκαν -4- τροχονομικές παραβάσεις.

Σημειώνεται ότι, οι αστυνομικές αυτές δράσεις θα συνεχιστούν.