Ασφαλτοστρώθηκε η οδός Ιωάννη Πεζάρου στον Τύρναβο

Ένα ακόμη έργο με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών ολοκληρώθηκε στον Δήμο Τυρνάβου. Αφού προηγήθηκαν οι απαραίτητες προκαταρκτικές εργασίες, με τον καθαρισμό του χώρου και την κατάλληλη προετοιμασία του οδοστρώματος, στην οδό Ιωάννη Πεζάρου, στο κέντρο της πόλης, απέναντι από το Αρχοντικό Καράσσου, σήμερα ολοκληρώθηκε η παρέμβαση με την ασφαλτόστρωση του δρόμου.

Πρόκειται για μία παρέμβαση που δίνει οριστική λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα, καθώς ο συγκεκριμένος δρόμος παρέμενε αδιαμόρφωτος, παρά το γεγονός ότι εξυπηρετεί την πρόσβαση δεκάδων οικογενειών και κατοίκων των παρακείμενων οικοδομών.

Στο σημείο βρέθηκε ο Δήμαρχος Τυρνάβου Στέλιος Τσικριτσής μαζί με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων Λεωνίδα Βασιλείου, ο οποίος, σε δήλωσή του, σημείωσε πως η παρέμβαση αυτή επιλύει ένα χρόνιο ζήτημα που ταλαιπωρούσε τους περιοίκους και ικανοποιεί ένα πάγιο αίτημά τους, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά την καθημερινότητά τους και βελτιώνοντας την εικόνα ενός κεντρικότατου σημείου της πόλης.