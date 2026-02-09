Αυλαία στη HANDMADE 3 στο Συκούριο (φωτο)

Έκλεισε την αυλαία της η έκθεση HANDMADE3 στοφιλόξενο περιβάλλον του «The OLD STONE HOUSE» του Συκουρίου.

Φιλότεχνοι και καλλιτέχνες είχαν την ευκαιρία να δουν έργα, χειροτεχνήματα και κατασκευές διαφόρων τεχνικών και να επικοινωνήσουν μεταξύ τους σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον.

Την έκθεση άνοιξε καλωσορίζοντας το κοινό ο οικοδεσπότης Άγγελος Γκουντέλας, πλαισιωμένος από τη σύζυγό του, Jill Reedman, λέγοντας : «Σας καλωσορίζουμε στο σπίτι μας και χαιρόμαστε που για άλλη μία φορά φιλοξενούμε ένα καλλιτεχνικό γεγονός. Είναι η συνέχεια των πολύ πετυχημένων δύο προσπαθειών Handmade 1 και Handmade 2. Έτσι και πάλι εδώ σήμερα, εγκαινιάζουμε την HANDMADE3 στην οποία καλλιτέχνες και δημιουργοί ένωσαν την αισθητική και το μεράκι τους, παρουσιάζοντας έργα ποικίλων υλικών και τεχνοτροπιών με εντυπωσιακά αποτελέσματα».

Εκθέτες ήταν οι κυρίες : Μένια Γκάνιαρη, Φλώρα Γουγουλιά, Θωμαΐς Θωμαΐς, Φανή Καπέλα, Δέσποινα Κουμπούρα, Χαρίκλεια Μακρυγιάννη, Ελένη Παπαστεργίου, Σοφία Τερζίδου και Ασημένια Χατζηπαναγιώτου.

Το «The OLD STONE HOUSE» θα συνεχίσει και στο μέλλον να προσκαλεί και να προσφέρει το χώρο του σε ανθρώπους της τέχνης, οργανώνοντας και παρουσιάζοντας ατομικές και ομαδικές εκθέσεις.

«Φωτο-Ρεπορτάζ : Δημήτρης Ζ. Γουγουλιάς

