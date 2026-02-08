Αυξάνονται οι τιμές, μικραίνουν τα σπίτια – Οι αγοραστές έχασαν 10 τ.μ. μέσα σε δύο χρόνια στη Λάρισα

Μικρότερα και παλαιότερα ακίνητα μπορεί πλέον να αγοράσει κάποιος με 250.000 ευρώ.

Το real estate διαφοροποιείται όλο και περισσότερα τα τελευταία χρόνια με αποτέλεσμα να αυξάνεται συνεχώς η τιμή στο τετραγωνικό μέτρο και ο υποψήφιος αγοραστής με τα ίδια χρήματα να καταλήγει σε λιγότερα τετραγωνικά.

Έρευνα της ReDAtaset αποκαλύπτει ότι για τα έτη 2023 και 2025 δείχνουν ότι η αγοραστική δύναμη των 250.000 ευρώ έχει υποχωρήσει σημαντικά.

Έτσι, από τα 109,7 τ.μ. του 2023 η επιφάνεια των τ.μ. έχει μεταβληθεί σήμερα στα 102,8 τ.μ. με την εικόνα φυσικά να αλλάζει ανάλογα με την περιοχή.

Στην Αττική, το σπίτι των 250.000 ευρώ το 2025 είναι μικρότερο από το αντίστοιχο του 2023, με τη μέση απώλεια να φτάνει τα 6,5 τετραγωνικά μέτρα.

Στη Θεσσαλονίκη το 2023, με 250.000 ευρώ αγόραζε κανείς στη συμπρωτεύουσα σπίτι του 1999 επιφάνειας 176,2 τ.μ., ενώ τώρα αγοράζει ακίνητο 135,8 τ.μ. του 2003.

Στην υπόλοιπη χώρα καταγράφονται ανάλογες τάσεις. Στον Βόλο, η απώλεια σε επιφάνεια φτάνει τα 35,7 τ.μ. (από τα 173,9 τ.μ. για σπίτι του 1997 το 2023 σε 138,2 τ.μ. για σπίτι του 1999 σήμερα). Στη Χαλκίδα η μείωση είναι 23 τ.μ., στην Καλαμάτα 22,9 τ.μ., στην Πάτρα -17,9 τ.μ., στο Ηράκλειο Κρήτης -12,5 τ.μ., στη Λάρισα κατά 10 τ.μ. και στα Ιωάννινα κατά 4.5 τ.μ..

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr (Με πληροφορίες από ot.gr)