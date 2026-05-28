Αυξημένα τα μέτρα της Τροχαίας για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος στη Θεσσαλία

Με αυξημένα μέτρα τροχονομικής αστυνόμευσης υποδέχεται η Θεσσαλία το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, καθώς η έξοδος των εκδρομέων αναμένεται να κορυφωθεί από την Παρασκευή 29 Μαΐου έως και τη Δευτέρα 1 Ιουνίου.

Η Ελληνική Αστυνομία και οι υπηρεσίες της Τροχαίας βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, με στόχο την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Θεσσαλίας.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΕΛ.ΑΣ., θα πραγματοποιηθούν εντατικοί έλεγχοι στις εισόδους και εξόδους των μεγάλων πόλεων της Περιφέρειας, αλλά και σε σημεία όπου παρατηρείται αυξημένη κυκλοφορία προς δημοφιλείς προορισμούς.

Παράλληλα, αυξημένη θα είναι η παρουσία αστυνομικών δυνάμεων σε κόμβους, σταθμούς και σημεία υψηλής επικινδυνότητας, με έμφαση στην πρόληψη παραβάσεων που συνδέονται με σοβαρά τροχαία δυστυχήματα.

Οι έλεγχοι θα επικεντρωθούν κυρίως στην υπερβολική ταχύτητα, στην οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, στη χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, στη μη χρήση ζώνης ασφαλείας και προστατευτικού κράνους, καθώς και στην επικίνδυνη προσπέραση.

Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να τηρούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και να αποφεύγουν συμπεριφορές που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή τους και την ασφάλεια των υπόλοιπων χρηστών του δρόμου.

Παράλληλα, θα ισχύσουν περιορισμοί στην κυκλοφορία φορτηγών οχημάτων άνω των 3,5 τόνων σε βασικούς οδικούς άξονες της χώρας κατά τις ώρες αιχμής, προκειμένου να διευκολυνθεί η κυκλοφορία των εκδρομέων και να μειωθεί ο κίνδυνος ατυχημάτων.

