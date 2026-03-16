Αυτή είναι η 27χρονη Τρικαλινή Αργυρώ Μιχαλάκη που σκοτώθηκε στη Λαμία

Σε βαρύ πένθος βυθίστηκε η τοπική κοινωνία της Λαμίας (αλλά και των Τρικάλων απ΄όπου καταγόταν) από την είδηση του θανάτου της Αργυρώς Μιχαλάκη, της 27χρονης μητέρας, που έχασε τη μάχη για τη ζωή το βράδυ της Κυριακής (15/03). Η νεαρή γυναίκα νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, μετά από ένα σφοδρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε λίγες ώρες νωρίτερα στην είσοδο της πόλης.

Το περιστατικό άφησε πίσω του μια διαλυμένη οικογένεια, καθώς η 27χρονη ήταν μητέρα τριών ανήλικων παιδιών, ηλικίας μόλις 3, 5 και 7 ετών, τα οποία πλέον καλούνται να αντιμετωπίσουν την απώλεια της μητέρας τους κάτω από εξαιρετικά τραγικές συνθήκες.

Το χρονικό της μετωπικής σύγκρουσης

Το δυστύχημα καταγράφηκε λίγα λεπτά μετά τις 16:30 το απόγευμα της Κυριακής. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, το όχημα που οδηγούσε η 27χρονη κινούνταν στον παράδρομο που οδηγεί στον κεντρικό κυκλικό κόμβο της εισόδου. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το αυτοκίνητο της γυναίκας εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε μετωπικά με διερχόμενο όχημα που κινείτο στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Στο δεύτερο όχημα επέβαιναν ένας πατέρας με τον γιο του, οι οποίοι κατευθύνονταν προς την περιοχή της Ανθήλης για την εργασία τους. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, ώστε χρειάστηκε η άμεση επέμβαση των διασωστικών συνεργείων για τον απεγκλωβισμό της οδηγού. Η κινητοποίηση των αρχών ήταν καθολική, με την Τροχαία Λαμίας να διακόπτει την κυκλοφορία για αρκετή ώρα προκειμένου να διευκολυνθεί η επιχείρηση διάσωσης.

Εικόνα από την σφοδρή σύγκρουση

Η μάχη στο νοσοκομείο και η οδύνη της οικογένειας

Η Αργυρώ Μιχαλάκη διεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, φέροντας πολλαπλά και βαριά τραύματα. Παρά το γεγονός ότι οι ιατροί και οι χειρουργοί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες επί ώρες προκειμένου να σταθεροποιήσουν την κατάστασή της, η νεαρή μητέρα δεν άντεξε και εξέπνευσε αργά το βράδυ της ίδιας ημέρας.

Στο νοσοκομείο εκτυλίχθηκαν σκηνές αρχαίας τραγωδίας, με τον σύζυγο και τους στενούς συγγενείς της να ενημερώνονται για τη μοιραία κατάληξη. Σύμφωνα με μαρτυρίες ανθρώπων από το περιβάλλον της οικογένειας, η κατάσταση είναι δραματική, καθώς ο σύζυγος καλείται τώρα να διαχειριστεί όχι μόνο τη δική του οδύνη, αλλά και τη σπαρακτική πραγματικότητα των τριών μικρών παιδιών που αναζητούν τη μητέρα τους.

Στο «μικροσκόπιο» τα αίτια του δυστυχήματος

Η Τροχαία Λαμίας έχει ήδη ξεκινήσει τη διενέργεια προανάκρισης για τον προσδιορισμό των ακριβών αιτιών που οδήγησαν στη μετωπική σύγκρουση. Οι αξιωματικοί εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, από την ολισθηρότητα του οδοστρώματος και την ταχύτητα, μέχρι την πιθανότητα μηχανικής βλάβης ή απόσπασης προσοχής.

Η είδηση έχει προκαλέσει κύμα συμπαράστασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι κάνουν λόγο για μια γυναίκα υπόδειγμα, που είχε αφιερώσει τη ζωή της στη φροντίδα των παιδιών της. Η κηδεία της 27χρονης αναμένεται να τελεστεί μέσα στις επόμενες ημέρες, με την τοπική κοινωνία να προετοιμάζεται για το τελευταίο «αντίο» σε μια μάχη που χάθηκε άδικα στην άσφαλτο.

athensmagazine.gr