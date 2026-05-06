Αυτοκίνητο άρπαξε φωτιά στην Εθνική Οδό Λάρισας–Καρδίτσας

Κινητοποίηση το βράδυ της Τρίτης 5 Μαΐου 2026 στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Λάρισας, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αυτοκίνητο εν κινήσει στην Εθνική Οδό Λάρισας–Καρδίτσας, στο ύψος του Μαυροβουνίου.

Η φωτιά, τα αίτια της οποίας παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, είχε ως συνέπεια τη διακοπή της κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Λάρισα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπήρξαν εγκλωβισμένοι ή τραυματισμοί.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λάρισας για την κατάσβεση της φωτιάς, ενώ αστυνομικοί ρύθμισαν την κυκλοφορία, αποτρέποντας περαιτέρω κινδύνους για τους οδηγούς.